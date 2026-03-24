Llega el gran momento de Joan Garcia

Un sudor frío recorrió la frente de todos los barcelonistas cuando Joan García tuvo que ser sustituido en la recta final del partido contra el Newcastle. Hasta que al día siguiente no se confirmó que todo había quedado en un susto, el recuerdo del último tramo de la Champions de la temporada pasada fue una pesadilla. Recordarán que el equipo de Flick se quedó a las puertas de la final penalizado por su fragilidad defensiva en la semifinal contra el Inter, en la que encajó un total de siete goles en los dos partidos: 3-3 en Montjuïc, 4-3 en San Siro. Punto final.

Especialmente visible fue el problema en la portería, donde la lesión de Ter Stegen se arrastró hasta el final. Iñaki Peña no convenció y el fichaje del jubilado Szczesny funcionó hasta que llegó la hora de la verdad, cuando se ganan los títulos.

En Milan no pudo sostener al equipo, todo lo contrario que el guardameta del Inter, Sommer, que salvó no menos de tres goles que parecían seguros. Estamos en lo de siempre: el portero y el goleador son claves en la consecución de los títulos y a Szczesny le faltó el halo de las estrellas.

Flick y Deco iniciaron en aquel mismo momento la operación Joan García. En él sí veían al portero con personalidad y carácter para hacer frente a situaciones de máxima presión. Joan les ha dado la razón en lo que llevamos de temporada, no le ha pesado la responsabilidad de una portería tan compleja como la del Barça, acaban de llamarle a la selección... Ha llegado su gran momento, la Champions pasa por sus manos. Tal vez es lo que faltó el año pasado.

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