El Barça tiene un excelente jugador en la figura de Fermín López. Marcó dos goles muy importantes para el equipo el miércoles en Praga y ya suma diez en la presente temporada, habiendo logrado marcar en las cuatro competiciones que juega el equipo azulgrana. Además, suma diez asistencias. Ha llegado a mitad de curso a los dobles dígitos habiendo participado de forma directa en veinte de los goles marcados por el equipo de Hansi Flick. Impagable. Porque Fermín es de esos futbolistas a los que el Barça, en épocas de solvencia económica, habría ido a buscar. Es de esos futbolistas que el Barça ha tenido el acierto de formar en La Masia y que si vistiese la camiseta de un equipo brasileño, inglés o alemán podría convertirse en una tentación de 60, 70 u 80 millones de euros. “Si se llamase Ferminho, pagaríamos 70 millones por él”, dicen los grandes defensores de La Masia.

Pero por suerte, el Barça no tiene que ir a fichar a Fermín a ningún sitio porque ya forma parte de su plantilla. Por suerte o por un par o tres de decisiones que hay que tener muy en cuenta. Para empezar, destacar y agradecer la apuesta de Xavi Hernández por Fermín. Tras regresar el andaluz de una cesión al Linares, decidió el entrenador de Terrassa llevarse a Fermín a la gira de pretemporada de 2023 porque ya había visto cosas interesantes de él en los primeros entrenamientos en Barcelona. El de El Campillo, que se veía saliendo de nuevo del club, se agarró a aquella oportunidad. Fue una de las grandes sorpresas de aquella pretemporada con partidazo incluido en un clásico contra el Real Madrid jugando en Miami, y ya se quedó en el primer equipo. 43 partidos y once goles en su primera temporada con el primer equipo.

La segunda decisión importante corresponde a Flick. El entrenador alemán llegó al banquillo azulgrana en el verano de 2024 y, la pasada temporada, siguió manteniendo la confianza en el centrocampista andaluz. 46 partidos, ocho goles y diez asistencias y un excelente rendimiento provocaron que el pasado verano llegasen hasta Fermín un buen número de ofertas, alguna de ellas muy importante procedente de Stamford Bridge. Y fue entonces cuando llegó la tercera gran decisión. En esta ocasión, fue del propio futbolista, que dejó bien claro en todo momento a su agente que solo piensa en azulgrana y no quería saber nada de la Premier. Ya lo dijo Flick tras el partido de Praga: “Fermín vive para el Barça”.

Tres decisiones importantes a las que seguirá una cuarta, pues la dirección deportiva que lidera Deco ya ha empezado negociaciones con Fermín para ampliar y mejorar su contrato. Merecido. Y lógico. Fichar a un jugador como él sería imposible.