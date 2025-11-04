El listón de Flick, arma de doble filo

Hansi Flick celebra la pasada Liga en Montjuïc / Javi Ferrándiz

A veces pienso que hubiera sido mejor que lo de Hansi Flick fuera de forma más escalonada. Más progresiva. El hecho de que en sus primeros meses todo fuera tan rodado y el enamoramiento con el barcelonismo fuera tan repentino e intenso puede jugarle en contra con el paso del tiempo. ¿Es mejor una relación apasionada, impulsiva y a 1.000 revoluciones o algo más pausado, más a fuego lento?

Lógicamente, el primer año del técnico alemán en el Barça será recordado en los libros de la historia del club. Por lo que se logró, pero sobre todo por cómo levantó a un equipo herido, incluso algo deprimido, y en un tiempo récord lo hizo competitivo y lo volvió a colocar en el mapa en Europa.

ESE RAMALAZO AUTODESTRUCTIVO

Pero quizás por todo aquello, por lo que se creció y maravilló en tan pocos meses, ahora a la mínima que van mal dadas nos decepcionamos. O nos pensamos que aquello fue un espejismo y que se ha dado un paso atrás. Y que ya no todo es de color y que los grises se han vuelto a instalar en el vestuario. Ese famoso ramalazo autodestructivo tan genuino del barcelonismo, vaya.

Flick y Pedri, en un momento esta temporada / Valentí­ Enrich

Tal vez, como decíamos, lo ideal hubiera sido que Flick hubiera empezado con un primer año correcto, con una Copa y un buen papel a secas en Liga y Champions. Y luego ya el segundo más, el tercero aún más y el cuarto apoteósico. Todo más controlado, más racional. Más terrenal. Es solo un pensamiento esporádico. Obvio que nadie cambiaría nada de esa maravillosa temporada 2024/25 en la que solo faltó la guinda de la Champions para tocar la perfección.

INICIO CON COMPLICACIONES

Este arranque de la 2025/26 ha sido para algunos un poco ‘coitus interruptus’. Una ‘destrempada’, que diríamos en catalán. Pero esto es muy largo, hay muchos factores que entran en juego y el proyecto de Flick se merece todo el crédito del mundo y más. Y es momento para no caer en titulares precipitados y en conclusiones que luego te puedes zampar con patatas.

Dro charla con Flick en un entrenamiento / Dani Barbeito

Sí, la apuesta por la línea adelantada no está saliendo tan bien porque los rivales analizan y detectan. Y Hansi es el primero que lo sabe. La presión asifixiante arriba ha perdido efectividad. Pero las piezas son las mismas y cuando las cosas vayan alineándose, las lesiones respeten y el de Heidelberg pueda encajar el puzzle como debe esto debe carburar.

Quizás no se logre tanto como el curso pasado. Pero es que una campaña como la pasada la firmaríamos todos porque fue magnífica. Y la competencia en Europa es salvaje, feroz. El Barça debe exigir la excelencia, sí. Pero hay que tener la cabeza fría y valorarlo todo en su justa medida. ‘Seny’ y respeto a la era Flick. Carrera de fondo.