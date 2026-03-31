La lista más difícil de la historia de España

Aunque Luis de la Fuente maneja un grupo amplio (y muy competente) de jugadores, no demasiados tienen el puesto asegurado de cara al Mundial. Cabe recordar que el seleccionador tiene que elegir primero a 55 futbolistas y de ahí, quedarse con los 26 definitivos, a finales de mayo.

El casting lleva tiempo abierto, aunque esta noche, en el RCDE Stadium, se vivirá la última prueba decisiva. Al menos sobre el papel: aún quedan por delante dos meses de competición en la que los futbolistas pueden acelerar hacia el Mundial. No sería la primera vez que un futbolista firma un final de temporada tan brillante que rompe las quinielas y se cuela en el Mundial. (Le ocurrió, por ejemplo, al canario Pedro en 2010: en pocos meses pasó de no entrar en los planes de la selección a ser campeón del mundo).

Siempre se ha dicho que un equipo no puede aspirar a grandes metas si no tiene un portero sólido y un delantero centro de garantías. España tiene varios porteros de primer nivel -falta tomar la gran decisión, quién será titular- y un ‘9’ que hace muy poco ruido, pero que cumple como los mejores del mundo.

Se llama Mikel Oyarzabal y juega en la Real Sociedad: no ganará la Liga ni la Champions, circunstancia que a veces parece penalizarle para que la afición lo tenga en cuenta y lo valore como merece.

A la extraordinaria nómina de jugadores futuribles para el Mundial hay que añadir a los futbolistas de la sub-21 que ascienden con fuerza y que bien podrían entrar en la lista. Es el caso de Marc Bernal o de Gonzalo, por ejemplo.

En el horizonte espera Chattanooga, nombre de sonoridad particular que puede entrar en la historia del fútbol español. Es la ciudad donde se instalará la selección durante el Mundial: antes, Luis de la Fuente deberá elegir a 26 futbolistas. Nunca fue fácil elaborar listas de este tipo, pero da la sensación de que en esta ocasión, la criba será especialmente dura y exigente.

El nivel es muy alto. Estamos quizá ante la lista más difícil de la historia del fútbol español.