La Liga es un tranque

En el universo del fútbol ocurre lo que sucede en los ámbitos de la política. Ésta se halla atrabancada, buscándole sentido a su futuro, pues ahora depende de hooligans incapaces de recuperar el espíritu de la Transición.

Mientras que LaLiga de Fútbol no halla sentido a su futuro si no es el de cambiar de bando y de dineros, o de nuevos nombres de sponsors, como si ahí, en la plata, estuviera únicamente la esencia de su porvenir.

LaLiga no es un lugar imaginativo, es más bien un terreno burocrático en el que mandan quienes, habiendo escalado en nombre del fútbol, estuvieran descendiendo al nivel de la mayor vulgaridad en la historia de una ambición: hacer que este deporte sea ejemplar, limpio, activo, envidiable, y no, en sí mismo, un depósito de desvergüenzas, de declarantes vacíos, y de riñas que tienen su contrapartida en la horrible vulgaridad de la presidencia del fútbol profesional.

Se vende la idea de que hay asambleas, de que transcurre todo dentro de un ámbito democrático, y resulta que mandan tres o cuatro, que se llevan fatal con otros cuatro o cinco. Unos se regalan los oídos con quienes los siguen, hacen como los que persiguen lo mismo pero desde campos diferentes. Así funciona el penoso tablero del fútbol contemporáneo.

LaLiga de fútbol propiamente dicha habita ahora en un escenario que conozco muy bien, porque fue la sede del Grupo Santillana, a la que pertenecía en otro tiempo la editorial Alfaguara, donde publican escritores señeros, como Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte o el malogrado Javier Marías. Con ellos trabajé allí. Javier Marías, por cierto, igual que lo es su colega peruano, era un acérrimo madridista hasta que la égida del actual inquilino del palco del Bernabéu dejó de practicar la delicadeza del fútbol para ponerse en manos de los negocios que da este deporte. Pues en ese lugar que otrora fue literario ahora se debate la prosa más cruda del fútbol nacional.

A veces, cuando paso por ese lugar que limita con la vía que nos lleva y nos trae del aeropuerto Adolfo Suárez, me pregunto por las razones del poderío que tiene el presidente Tebas, que no sólo organiza el fútbol de LaLiga sino que también se impone la tarea de dar lecciones o de repartir amenazas entre los que le deben pleitesía. Es, por decirlo así, un florentino en su propia especialidad, dedicado más a amenazar al socio liguero que a imaginar un lugar en el que se piense en el fútbol del futuro y no en el fútbol sin futuro. ¿Qué hay un nombre? Se preguntaba Shakespeare. En el nuevo nombre de LaLiga no hay nada más que ambición, es decir, dinero. Y sólo el dinero no le lleva la felicidad al fútbol.