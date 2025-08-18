Liga nueva, relato de siempre

Raphinha, protagonista en la victoria del Barça contra el Mallorca / CATI CLADERA

Bajo una bestial ola de calor ha empezado esta nueva temporada que promete diversión, emociones y, como siempre, polémicas. El gran favorito, después de muchos años en un segundo plano lleno de dudas deportivas y económicas, es el FC Barcelona, el campeón del año pasado y uno de los mejores equipos de Europa durante el anterior curso.

Flick lo ha cambiado todo: los ánimos, la actitud, la energía y la manera de encarar los partidos. Junto a él, una plantilla repleta de joven talento hace temblar a sus rivales más directos, y, para colmo, un niño de dieciocho años formado en La Masia se está convirtiendo en el mejor jugador del mundo y en la imagen global de este deporte. Muchos no van a permitir que la realidad empape ni su deseo ni su narrativa. El mérito ajeno –este que tanto temen algunos– debe de ser manchado sea como sea.

No han tardado en activar la maquinaria. El primer partido liguero del Barça ha provocado la primera –falsa– polémica de la temporada; el análisis del post partido ha ido enfocado meramente a tratar de desprestigiar y engañar a la multitud para, así, ir allanando del terreno en caso de que en la capital salgan derrotados un año más.

En Mallorca no hubo partido, ni en el minuto uno con once jugadores, ni en el minuto noventa con nueve. Más allá de que las expulsiones fueron arbitradas correctamente, ninguna decisión arbitral cambió el rumbo del partido ni del resultado final. Vender la moto de que el Barça salió victorioso por motivos extradeportivos es una estrategia de desprestigio infundada y un gesto que denota esa voluntad de controlar el relato a medida para poder tener esa carta deleznable que te permite ir de héroe supremo en caso de ganar, y de falsa víctima en caso de perder

Lo más curioso de todo esto, es que la –prematura– campaña viene de ese bando siempre favorecido y que el año pasado, como ha quedado demostrado, en caso de no existir las videocorrecciones, hubiesen sumado un buen puñado de puntos injustamente. Estos relatores cibernautas se olvidan de que, entre los grandes equipos siempre favorecidos, ellos son los que, al tirar la moneda al aire, invariablemente les sale cara.

Pero qué más da; aunque el Barça ganó su primer partido a medio gas siendo superior durante todo el encuentro, la única manera de derrocar mediáticamente al justo vencedor, es precisamente haciendo esto: crear un relato a medida para menoscabar el buen trabajo. Bajo una ola de calor sofocante y una ola de absurdidades ha empezado el Barça una Liga que se vislumbra larga.