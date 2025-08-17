La Liga más hostil para el Barça

La acción que supuso la expulsión de Muriqi / Dani Barbeito

Lo dijo Joan Laporta el pasado 16 de mayo, entre la felicidad por el título y la rabia por las continuas piedras en el camino: “Hemos ganado la Liga contra todos y contra todos”. Lo repitió el presidente del FC Barcelona, micrófono en mano y aplaudido por los peñistas de Mallorca, en la víspera del arranque liguero en Son Moix: “Para los que no lo han digerido todavía, aquellos que nos hacen luchar contra todos y contra todo, les tengo que decir que estén tranquilos, que esto es de larga duración, tiene mucha cuerda y para fortuna de todos los barcelonistas, tenemos muchos años de éxito”. En ese momento, y aunque todavía faltaba la validación de LaLiga, Jan ya sabía que habían entrado a tiempo las inscripciones de Joan Garcia y de Marcus Rashford.

De nuevo sobre la bocina, de nuevo con malabarismos financieros y la necesidad incluso de avalar, un gesto que hay que ponderar, pues a nadie le gusta arriesgar su dinero. Joan Laporta y su junta se han acostumbrado a deambular por el alambre, de momento sin caerse, y ciertamente, la imagen que proyecta el club no es la más idónea. Obviar que se podrían hacer las cosas mucho mejor sería tan partidista como obviar las múltiples trabas a las que se enfrentan, día sí, día también, los que gestionan la entidad.

El Barça es ‘Més que un club’ también por su gran cantidad de secciones, muchas de ellas exitosas, o por las maravillosas gestas del femenino. No es de recibo que este hecho diferencial que enorgullece a los culés se convierta en hándicap por las rígidas reglas de LaLiga y se deban tomar decisiones drásticas (otras, también motivadas por errores de gestión). En vez de premiar, en vez de incentivar, se castiga.

Arrancó para el Barça una Liga que se presenta muy hostil y Son Moix fue solamente la primera estación. El Mallorca se quejó ayer amargamente del arbitraje de José Luis Munuera, realmente muy polémico. Al actual campeón siempre se convierte en el enemigo a batir y este año hay que añadirle, por todo lo ocurrido durante el verano con Joan Garcia y Nico Williams, una dosis extra de animadversión en el RCDE Stadium y en San Mamés, dos feudos ya tradicionalmente ‘calientes’ contra el Barça.

En los últimos cuatro años se han ido alternando en el palmarés FC Barcelona y Real Madrid y desde 2019 que un equipo, en este caso el azulgrana, no la gana dos veces consecutivas. Para Hansi Flick y los suyos, el reto es enorme. Seguro que la mayor ilusión está puesta en una Champions League que no se levanta desde hace ya más de una década, pero la Liga reconoce el trabajo diario. Tiene un enorme mérito haberla ganado la temporada pasada con un entrenador nuevo que puso en práctica un fútbol osado, divertido y efectivo. Repetir sería una gesta.