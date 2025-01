Esta Liga está en manos de Flick, Ancelotti y Simeone

X

En la jornada doce de esta Liga el Madrid, con un partido menos, estaba a ocho puntos de Barça y el Atlético a diez. Ocho jornadas después, los blancos superan al equipo de Flick por siete puntos y los de Simeone por cinco. Unos números que demuestran que a los tres grandes les falta continuidad en el juego y que, cuando bajan el nivel de competitividad, pueden perder contra cualquiera.

A todo eso, el Barça, según palabras de Simeone, es el equipo que mejor juega de todo el campeonato y no mereció perder tantos puntos mientras que empieza a ser evidente que los de Ancelotti juegan mejor cuando Mbappé no tiene a Vinicius a su lado. O sea, que no es una regla de tres que jugar bien o jugar con los mejores sea sinónimo de victoria.

El Madrid, arriba

Es verdad que a día de hoy el Madrid depende de sí mismo, pero esta Liga la ganará el equipo que se muestre más regular en lo que queda de temporada. No será fácil para Flick mantener el nivel de concentración de sus futbolistas dado que buena parte de las estrellas de su equipo son los más jóvenes. Así que deberá esforzarse en este cometido y priorizar la efectividad por delante del juego bonito.

Nada, por otra parte, que no haya hecho hasta ahora. El actual Barça es el más polivalente de los últimos años. Tienen el control del balón cuando es necesario, juegan al contraataque cuando el encuentro lo requiere y saben defender con contundencia si el rival les presiona. Además, Flick está realizando una excelente gestión de su plantilla.

Cabe recordar las lesiones de Araujo y Gavi, que no empezaron la temporada, la de Ter Stegen o los distintos contratiempos que ha sufrido Dani Olmo. Pues eso, que más que nunca los entrenadores tendrán un papel tanto o más decisivo que los futbolistas. En este sentido, tener al técnico alemán en el banquillo es una garantía.