La liga en la mano, ahora a por la Champions

La Liga ya la tiene a tocar el Barcelona. Parece que con esta distancia y con lo que queda por jugar, teniendo que recibir al Real Madrid en su estadio, no se le puede escapar ya. Y No. No nos conformamos con una Liga más, con revalidar el título del año pasado, con sumar tres de las cuatro últimas ligas disputadas, porque esta no se le puede ya escapar al Barcelona. Y no es poca cosa. Está la Liga muy encarrilada, la Supercopa de España... y el sueño de la Champions.

Por experiencia tengo comprobado que Flick no es amigo de rotar demasiado. Lo hizo la primera temporada de manera excesiva en Pamplona y le costó el partido ante Osasuna. Y siempre pone equipos muy reconocibles. Algunos pensarán que debió rotar más por la importancia del duelo del martes ante el Atlético de Madrid.

El tiempo dirá si se equivocó o no. Pero lo cierto es que su intención parece que era encarrilar pronto el partido, matarlo lo antes posible y así poder dosificar a las piezas más importantes y repartir los minutos como más le convenía, y tener una segunda parte más plácida.

El guion se le torció cuando el Espanyol recortó en un minuto aciago por el gol anulado que sentenciaba el partido de Ferran, y durante 30 minutos tuvo que sufrir por la incertidumbre del marcador.

Pero qué mejor forma que afrontar el duelo decisivo del Metropolitano con las mejores sensaciones posibles, rearmados, reforzados y con la moral a tope tras acabar goleando al eterno rival vecinal. Llegar motivados y enchufados hacia el choque decisivo de vuelta de la Champions League con la liga en el bolsillo. A nueve puntos del eterno rival y goleando al eterno rival vecinal dándole una gran alegría a su afición.

Donde no lleguen las piernas, llegará el corazón

El duelo le vendrá muy bien a Ferran Torres que no marcaba desde el mes de enero en Elche en Liga, y que puede llegar al momento decisivo recuperando todo su olfato goleador, que no es poco, como demostró esta misma temporada en la primera vuelta.

El mismo Lamine Yamal, que ya lo demostró en los últimos partidos, exhibió un nivel extraordinario y desarboló a su par, Romero, rubricando su actuación con dos enormes asistencias al 'Tiburón' Torres y firmando un gol más. Está a punto para el desafío.

Avisa al Atlético de Madrid de que no va a ir de turismo y que va muy en serio a intentar la gesta de lograr el pase a las semifinales de la gran y deseada competición europea. El propio Hansi Flick, por primera vez, lo reconoció en rueda de prensa: a este grupo le ilusiona especialmente lograr la Champions y a buen seguro que lo van a intentar.

La fiesta final en la grada tras el pitido final y el 'Sí se puede' coreado al unísono entre seguidores y equipo a buen seguro que retumbará en los oídos de los jugadores el martes. Ellos creen. Hay que creer.