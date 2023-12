Rueda de prensa de Xavi Hernández

No tengo ninguna duda de que el Barça puede ganar esta Liga. Ninguna. Incluso si el Girona gana hoy su partido contra el Alavés y se coloca a nueve puntos. También pienso que el Girona lo puede hacer. Los de Míchel son hasta el momento el equipo que mejor ha jugado al fútbol y ya nadie puede descartar la campanada. Y está el Madrid, por su puesto, que son los que mejor superan los contratiempos y siempre compiten hasta el final.

Añado, además, que el Barça depende exclusivamente del Barça, aunque las matemáticas indiquen lo contrario. Que el Girona o el Madrid pierdan dos o tres partidos y empate otros dos o tres de aquí a final de temporada no sería nada anormal. El Girona ha perdido ocho puntos y el Madrid, nueve en lo que llevamos de Liga. Los números avalan mi teoría. Sin embargo, también pienso que el Barça puede perder los mismos puntos o más si continúa jugando como hasta ahora.

Xavi debe olvidarse de ser más protagonista en la sala de prensa que en el terreno de juego. No es buena para nadie esa expectación que se ha generado por escuchar sus palabras tras cada partido. No puede ser tampoco que el debate barcelonista se centre más en su relato que en el juego del equipo. La Liga no se gana en la sala de prensa.

Creo y estoy seguro de que Xavi es capaz de sacar esto adelante, incluso de competir en Europa. No tengo la misma confianza con algunos de sus jugadores.

Eso sí, Xavi debe centrarse en lo suyo. O sea, en entrenar, en convencer a sus cracks, en buscar soluciones y en tomar decisiones para mejorar el juego del equipo. Si no mejoran. no ganarán nada. Debe olvidarse también de intentar contentar a todos sus futbolistas y ser más contundente con los que no dan la talla. Intentar ser un ‘quedabién’ no le lleva a ninguna parte.

Dicho esto, y mientras sea entrenador del Barça, le apoyaremos. Por ser quien es, por su estima al club y porque es buena gente. Por esos motivos también merece el respeto y la confianza del barcelonismo. No obstante, no renunciaremos a la crítica. Esa es nuestra principal labor.