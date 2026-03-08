Esta Liga no se puede escapar

Hansi Flick sufriendo en la banda durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. / JORDI COTRINA / EPC

Recuerdo tantas ligas absurdas que se dejó escapar el Barcelona en los últimos tiempos que me resulta casi imposible imaginar que esta liga no sea para el Barcelona. Se me viene a la cabeza la liga de Robson y Ronaldo en 1996. El británico tenía la difícil misión de sustituir a Johan Cruyff y Núñez le puso una plantilla extraordinaria donde destacaban los Ronaldo, el Fenómeno, Giovanni, Figo y compañía. Dos derrotas ante el Hércules, la última en Alicante, condenaron a un Barcelona que en la recta final no pudo contar con Ronaldo, que ya estaba con su selección. Ese Barcelona ganó todos los títulos en juego, incluida una Recopa en Rotterdam, excepto la liga. Una liga que era suya.

Recuerdo la liga del Tata Martino, en 2014, quien vino a suplir al siempre recordado Tito Vilanova, que ganó la liga de los 100 puntos. Y que empezó lanzado y arrollando, pero acabó descentrado y teniendo que jugársela todo a una carta en casa ante el Atlético de Madrid, con el que le bastaba ganar. Fue también la liga de Mateu Lahoz, que invalidó un gol legal a Messi que habría dado el título al Barcelona. Nunca una decisión arbitral fue más decisiva.

Incluso los más veteranos recordarán la liga del secuestro de Quini, que estaba remontando, pero vino señalada por esa desgracia que hizo que el equipo se viniera abajo cuando tenía el título de cara.

Ahora estamos en un escenario de enorme superioridad de este Barcelona, no suficientemente cuantificado en la clasificación, de momento, pero sí en cuanto a juego, justicia arbitral y sensaciones. Es tan superior a sus rivales que parece increíble que no haya dejado ya más encarrilada la liga, por más que tenga el viento a favor y el calendario, recibiendo en su estadio al Real Madrid con la opción de darle la puntilla.

El Real Madrid, fiel a su historia, sobrevive en el alambre, gana in extremis, con decisiones arbitrales polémicas como la posible falta a Fer López en el gol ganador de Fede Valverde en el último minuto en Balaídos, pero sobrevive.

Sería imperdonable que este grupo, esta extraordinaria camada de canteranos, que juega un fútbol mucho más brillante y espectacular que sus rivales, como demostró el pasado miércoles, dejase desaprovechar una ocasión clara de engordar las vitrinas con el título que refleja la realidad de una temporada, el título de la regularidad durante nueve meses: la liga. Una más.

No hace falta más que mirar al pasado para tratar de sentenciarla lo antes posible.

La tiene bien encarrilada, pero debe evitar sobresaltos y sorpresas desagradables de última hora, como les ocurrió a los Robson, Tata Martino y compañía.

Afortunadamente, al frente de la nave está Hansi Flick, que no permitirá que los suyos dejen escapar este título número 29, que debería estar ya más cerca.