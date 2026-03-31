Una Liga de 15 para salvar el fútbol

Parar la competición a estas alturas de la temporada es una aberración injustificable que rompe el ritmo de los equipos en el tramo más importante del año. Lo más preocupante es que, entre partidos amistosos de verano, partidos coperos, europeos, los de liga y de selección, los jugadores –sus músculos y extremidades– se saturan hasta tal punto que, o bien se lesionan, o bien llegan exhaustos a los partidos claves que determinan el éxito o el fracaso de cada uno.

No hay por donde cogerlo. Que a la espera de unos cuartos de final de Champions y los encuentros que definirán el campeón liguero se pare en seco para ir a jugar varios partidos intrascendentes con la selección, disgusta a todos menos a Mister Chip: al jugador, al aficionado y al deporte en sí.

Nadie sale ganando, ni siquiera el seleccionador, que justamente, pide tener encuentros para formar el equipo para la Eurocopa o el Mundial. Nadie encuentra la fórmula idónea para que todos salgan contentos, nadie sabe cómo hacerlo y los que deben y pueden modificarlo miran hacia otro lado sabiendo que cuantos más partidos se jueguen, más dinero para unos pocos.

Pero muchas veces más es menos. La clave, por el bien de todos, es intentar vaciar la agenda tan ajetreada de partidos, la solución es que las temporadas sean más cortas; así nos evitaremos lesiones innecesarias como la de Raphinha y conseguiremos que los partidos que se juegan entre abril y mayo –que son los que todo el mundo espera– tengan el nivel que merecen. Y de rebote, en los años que se jueguen Eurocopas y Mundiales, los jugadores llegarán aún con la cuerda necesaria para dar su máximo.

Clubes y seleccionadores contentos. Una manera, un poco estrambótica y polémica –lo sé–, sería que las ligas fueran más cortas, ligas de 28 jornadas. Se podría empezar un poco más tarde para que las plantillas tuvieran más tiempo de descanso y preparación, y se podría acabar antes para que fuesen con sus respectivas selecciones.

Lo que está claro es que así no se puede seguir: los damnificados somos todos y este maravilloso espectáculo llamado fútbol no puede permitirse una gestión tan mala de su agenda.