Y ya está aquí la liga

El Barça alzó el último título de liga / Javi Ferrándiz / SPO

Aún estamos en la tumbona, bajo la sombrilla, tratando de refrescarnos y quítanos este calor casi insoportable de todo el mes y ya está aquí otra liga. Otra temporada más. Como siempre con renovadas ilusiones y máximas esperanzas de volver a ganar y disfrutar todo el año.

El Barcelona, además, es el gran dominador del torneo de la regularidad desde los tiempos de Johan Cruyff. Desde 1990, el Barça ha ganado 18 de sus 28 títulos en los últimos 35 años, 11 del Real Madrid, 3 el Atlético de Madrid, 2 el Valencia y una el Deportivo. Y eso sin contar la escandalosa liga del gol anulado a Messi en el último partido, en el Camp Nou, por el innombrable Mateu Lahoz que le habría dado otra liga más en justicia. Son 18 de sus 28 títulos históricos en este periodo, es una auténtica barbaridad. En los más de 60 años anteriores de historia solo conquistó 10 campeonatos, para que nos demos cuenta de la dimensión moderna del Barcelona post Cruyff.

Guste o no, el Barcelona es el gran dominador del fútbol español en los últimos tiempos, los números no engañan. Ha honrado más que nadie el torneo de la regularidad y se está acercando a pasos agigantados a las cifras de su eterno rival, el Real Madrid.

La más reciente, la liga pasada, la ganó en el destierro del Estadio de Montjuïc y ante el Real Madrid de Mbappé, algo que le da aún más merito. Y este año comenzará jugando fuera las tres primeras jornadas. Más dificultades.

Todos, es verdad, soñamos un año sí y otro también con la Champions. Pero ese cosquilleo cada fin de semana de no perder puntos y que pierdan tus directos rivales es especial y es lo que te mantiene enganchado todo el año. Una buena liga siempre te deja un buen sabor de boca. Son muchas alegrías a lo largo de la temporada. Muchos lunes de felicidad.

Es verdad que la Champions nos emociona y nos hace vibrar en sus momentos culminantes, pero a mí también me encanta la liga y, en realidad, la mayoría de los grandes entrenadores de la actualidad la desean y la valoran mucho más de lo que nos creemos.

Recuerdo a Txiki Beguiristain, cuando era director deportivo del Barça, comentar convencido que el ganador de la anterior liga siempre parte con una sensible ventaja sobre el resto. Tiene ese impulso y confianza que te da el haber sido superior al resto solo unos meses antes.

Es el año II de la era Hansi Flick, y el año II de la hegemonía y consagración de Lamine Yamal. De su progresión y crecimiento dependerá, y mucho, el límite que le podamos poner a este Barcelona.¡Bienvenida un año más, liga y no nos hagas sufrir tanto!