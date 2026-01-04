Un líder total: el Barcelona y Joan García

Estaba escrito que Joan Garcia tenía que ser protagonista del partido de una manera o de otra, y vaya si lo fue. Durante toda la semana y durante todo el partido. Sus actuaciones fueron extraordinarias y demostraron que en ningún momento le pudo la enorme presión ambiental y un partido tremendamente pasional para él. En la primera parte sostuvo al equipo con tres paradas antológicas. Una incluso con la colaboración de Gerard Martín, al que no dudó en lanzar hacia la pelota viendo que él no llegaba y que era la única forma de abortar la ocasión de gol del Espanyol, en un recurso increíble que no recuerdo haber visto en nuestro fútbol moderno.

Viendo su portentosa actuación en un partido de este nivel y de este calado, es entendible la rabia y la ira de la grada espanyolista hacia el portero blaugrana. Y eso que Dmitrovic en la otra portería demostró ser más que un digno sucesor.

En el campo hubo mucha más deportividad que en la previa y días anteriores al partido, y los jugadores dieron una demostración de deportividad. Joan Garcia fue el primero en preocuparse por la salud de Cabrera cuando este sangraba abundantemente y las fricciones del juego quedaron en eso. Todo el ruido anterior al partido se silenció una vez rodó el balón y, a pesar de la intensidad del choque, este se jugó con mucha nobleza. Mucha rivalidad pero nobleza obliga.

Reconozco que nunca había vivido un ambiente tan pasional en la grada del estadio espanyolista desde que este se construyó hace ya más de 16 años, y es que la afición sí fue muy concienciada de que era un día muy especial. Un día de fútbol sentimental.

Al Barcelona, sin Pedri ni Olmo, le faltó fútbol en la primera parte

En la segunda parte al portero azulgrana le tocó si cabe más presión ambiental teniendo detrás la grada de Cornellà con la Curva Blanquiazul, pero ni por esas. Otra antológica parada ante Roberto terminó por consagrarle como el líder total del equipo y el héroe. Su actuación inconmensurable pasará a los anales de la historia de los derbis y será recordada con el paso del tiempo. Le ha consagrado como el mejor portero del momento y uno de los mejores del mundo.

Luego llegó el remate final. Y es que que un entrenador pueda sacar a Fermín, Pedri, Olmo y Lewandowski es un privilegiado, y después de que el portero sujetara al rival durante 85 minutos, ayudaron a darle el tiro de gracia al rival vecinal. Remataron el toque en el momento oportuno con dos inconmensurables transiciones y asistencias de Fermín López.

Buena noticia ir a la Supercopa de España a Arabia con la Liga tan encarrilada y habiendo pasado por dos salidas tan complicadas como Villarreal y Espanyol. Hay un líder total en la tabla y un líder total en la meta azulgrana, Joan Garcia.