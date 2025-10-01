El líder y los egos

Perform

A Hansi Flick se le entiende todo. En la primera lectura, en la segunda, en la gestualización (escasa por lo germana, sí, pero existente) y en la puesta en escena. Cada comparecencia pública del entrenador del Barça tiene un qué, un quién y un cómo digno de análisis.

A sus sesenta años y peinando canas, al alemán no le cogerán en un renuncio ni tampoco dará puntada sin hilo. Viene de ganar tres títulos nacionales en su primer año con el primer equipo masculino profesional azulgrana, de quedarse a las puertas de una final de Champions, de estar en el podio de los mejores técnicos del mundo según las puntuaciones del Balón de Oro y de convivir con el mejor futbolista joven del momento y, a la par, el segundo del mundo tras Dembelé. Ha vivido la minoría y la mayoría de edad de Lamine Yamal, recogió el testigo de Xavi respecto al valor y a los valores de este extraordinario jugador y se ha sumado al núcleo duro de los que le están haciendo crecer. Poca broma.

Voy a meterme en un jardín, lo sé, y no me avala información de primera mano ni estudio alguno. Pero estoy casi segura que a Flick le ocupa más el sacrificio que el disfrute. Me explico. Sabe que tiene en sus filas a un chaval capaz de arrastrar y acongojar a cualquier defensa, de crear y de ejecutar como nadie en este momento. Y también sabe que él solo no puede con todo, aunque lo crea. Es determinante, sí. Es único, también. Y es el número 10 de un ‘once’ que levanta partidos desde la solidaridad. A ella, sumarle la calidad indiscutible de Lamine Yamal lo convierte en el mejor equipo del mundo. Cierto. Pero sin él también se han levantado resultados. Y allí estaba el de la varita, el cerebro, el que reparte juego, el que lo ve antes que nadie y el que ha dado un salto a nivel físico y de responsabilidad que, aunque no lo reconozcan los grandes premios, sí lo hacemos los y las que le damos su auténtico valor.

La que esto firma ha pedido el Balón de Oro para Pedri desde hace meses. Me quito el sombrero ante este pedazo de jugador por el que daré gracias a la vida por permitirme disfrutar de sus registros y de su inteligencia futbolística. “No Pedri, no party”, me enviaba mensajes un veterano profesional del Barça cuando sufríamos sus ausencias.

Gracias al cielo y a la tierra el canario está, se le espera, se le disfruta y se le reconoce como el auténtico líder que es. Y ahí está Hansi Flick para poner la rúbrica a una realidad tozuda que se traduce en el césped, en el vestuario y en las visitas a los compañeros ingresados por sendas operaciones, Gavi y Joan Garcia. También fue Pedri el que se subió al ‘bicing’ junto a Eric, Olmo e Iñigo para visitar a Ferran Torres tras una rúa de celebración. Que no se nos olvide la calidad humana y futbolística del que, desde la sencillez, también hace grande todo lo que pasa en este Barça. Si alguien puede abrazar, acompañar y multiplicar al mejor, ese es él. Porque es tan bueno, tan imprescindible y tan necesario como el que atrapa todos los focos. Da ese paso adelante, Pedri, porque te has ganado el derecho al liderazgo. No hay ego que supere eso.