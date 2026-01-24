La ley del embudo en la cantera del Barça

Las prisas son muchas veces malas consejeras. La explosión de jugadores jóvenes de la cantera en el primer equipo es una excelente noticia para el club porque le evita un gasto descomunal en fichajes y da identidad al equipo pero, al mismo tiempo, es un quebradero de cabeza para los que piden el mismo trato o entrar en la misma dinámica de Fermín, Bernal o Casadó, por citar algunos. Solo así, y a la presión que ejercen los agentes, se entiende que haya tanto movimiento en el futbol base, repleto de jugadores que han entrenado un poco a las órdenes de Flick y ya se ven en condiciones de dar el salto.

Casos de éxito como el de Jan Virgili en Mallorca sustentan la tesis de quienes consideran que aguantar a un promesa en filial jugando en Segunda RFEF es una pérdida de tiempo. Por esta razón, la secretaría técnica se ve sujeta a muchas peticiones, de las cuales no todas serán atendidas, de jugadores que llegan con ofertas de otros clubs que les prometen una mejor categoría y un mejor salario como atractivo para cambiar de aires.

El Barcelona se encuentra en un mercado complejo porque corre el peligro de que se le vayan algunos jugadores señalados, y algunos que no lo son. No se recuerda un mercado de invierno tan ajetreado en lo que hace referencia a las posibles salidas y, como consecuencia, a posibles entradas, pues la entidad también se busca la vida con la llegada de jugadores a bajo coste o a cero coste para el filial con proyección para el primer equipo. De la misma manea que vino en su día Araujo, este verano podemos contemplar la llegada de otros jugadores de diferentes partes del mundo para engrosar el filial con la mirada puesta al primer equipo.

Se irán algunos jugadores que podían tener recorrido para el primer equipo, pero estas prisas anteriormente señaladas son las que les harán virar sus carreras a un destino desconocido. Algunos puede que consigan su propósito, otros tendrán que atravesar un largo camino que pondrá a prueba su talento y resiliencia.