Lewandowski, un viaje que valió la pena

Se confirma la primera marcha del FCBarcelona para la próxima temporada. La espléndida vida que ha disfrutado Lewandowski y su familia en Barcelona y el año de contratro a la baja que le ofrecían el club no han sido elementos suficientes para que este jugador que, en agosto cumplirá los 38 años de edad, siga en la entidad azulgrana.Su marcha no deja de ser algo normal, quedarse hubiera sido malo para las dos partes.

Lewandowski se queja de una falta ante el Alavés / Valentí Enrich / SPO

Así pues, cierra una puerta que abrió cuando el club iniciaba una nueva etapa presidencial y el balance que deben hacer unos y otros es más que positivo.Además de sus goles, que han sido muchos, y de sus títulos, que fueron bastantes, Lewandowski deja un sello en el vestuario porque, sin hablar el idioma, se convirtió en la referencia para una generación de jovenzuelos que pedían paso.

El polaco ha sido padre, tio, hermano y compañero de estos jugadores

El polaco ha sido padre, tio, hermano y compañero de estos jugadores y, como decía Flick, su herencia es vasta por demostrar a toda esta generación cómo debe actuar una figura cuando el entrenador le sienta en el banquillo, cómo debe comportarse en su día a día, cómo debe cuidar su cuerpo para apenas lesionarse y para rendir...

Lewandowski ha dado lecciones dentro y fuera del campo y se va con la cabeza alta por lo que hoy, la afición, debe brindarle un sonoro tributo. No es alguien que creció aquí o que se hizo grande aquí. Era alguien cuando llegó y se va engrandeciendo su figura.

El Barcelona también puede estar satisfecho del rendimiento y de la aportación de Lewandowski durante estos cuatro años. Ha sido líder en el vestuario, ha sido leal con Flick y ha sido decisivo en el campo cuando en la cantera no había nadie de este perfil. Uno puede llegar a discutir si, en 2023, hubiera sido mejor fichar a Kane que a Lewandowski, los dos arietes que estaban en el mercado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el polaco costó la mitad que el inglés por lo que, calidad-precio, el fichaje fue un acierto.

Lamine Yamal y Lewandowski ya merodean el podio en la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga / EFE

La decisión de la marcha de Lewandowski implica muchas cosas: 1) Que Ferran se queda. 2) Que Ferran puede jugar de delantero centro y por la banda por lo que el delantero que venga puede ser un striker a la vieja usanza, como Lewandowski. 3)Que Lamine deberá dar un nuevo paso adelante, tal y como ha hecho en este curso, para ubicarse en la referencia ofensiva del equipo porque pasa a ser uno de los jugadores mejores pagados de la plantilla. 4) Que su amigo Szczesny, que llegó para tapar un agujero, acabará quedándose tres temporadas en el Barcelona por lo que uno siempre puede estar a volver a Marbella a tomar cerveza, a fumar, a ir a la playa y jugar a golf. Szczesny será el encargado de resguardar el espíritu de Lewandowski.