Lewandowski tenía que ser otra vez

Tuvo que ser Lewandowski el que amarrara in extremis los tres puntos en Valencia porque pocos tienen este año pólvora en sus botas para hacerlo. Me dirán que para eso ha venido, claro, y así es, pero también entenderemos y convendremos todos que él solito no puede ganar todos los partidos que se atasquen en el remate.

De hecho, cuando el polaco no ha tenido su día, el Barça siempre ha perdido, a él no le rescata nadie. Y por ahí se ha esfumado la Champions y por ahí pasa la Liga, una Liga que, por cierto, se ha puesto mejor de lo que estaba con el pinchazo del Madrid ante el Girona. Tampoco es que estén muy finos los blancos, ellos también dependen de Benzema, pero este es su problema, aquí vamos a analizar el nuestro.

NÚMEROS CANTAN

Con doce partidos jugados, prácticamente un tercio de la competición, Lewandowski ha marcado trece goles y le siguen Dembélé y Ansu Fati, con tres cada uno. La diferencia es brutal, incluso más que en los tiempos de Messi.

Valga este repaso por la estadísticas de la última década: la temporada 2010-11 el Barça fue campeón con 31 goles de Messi, 18 de Villa y 14 de Pedro. En la 11-12, subcampeón, no bastó con los 50 goles de Messi más los 12 de Alexis y los 10 de Xavi. En la 12-13, campeones con 46 goles de Messi, 11 de Cesc y 10 de Villa. En la 13-14, segundos con 28 goles de Messi, 19 de Alexis y 15 de Pedro. En la 14-15, campeones con 43 de Messi, 22 de Neymar y 16 de Suárez.

En la 15-16, campeones con 40 tantos de Suárez, 26 de Messi y 24 de Neymar. En la 16-17, subcampeones con 37 de Messi, 28 de Suárez y 13 de Neymar. En la 17-18, campeones con 34 de Messi, 25 de Suárez y 7 de Coutinho.

En la siguiente, campeones con 36 de Messi, 20 de Suárez y 8 de Dembélé. En la 19-20, segundos con 25 de Messi, 16 de Suárez y 9 de Griezmann. En la 20-21, terceros con 39 de Messi, 13 de Griezmann y 6 de Dembélé.

Los números cantan y esta temporada, Lewandowski va camino de 40 goles y Ansu Fati y Dembélé de los diez.

Hagan cuentas, para lo bueno y para lo malo, pero me parece los compañeros de ataque de Lewandowski han de despertar.

La clave:

Lewy es el único con pólvora en sus botas, los demás delanteros tienen que despertar