Lewandowski y la operación delantero centro

La decisión deportiva más importante que el Barcelona debe tomar en poco tiempo es la renovación o sustitución de Robet Lewandowski. El polaco cumplirá 38 años en agosto y dado su menor protagonismo esta temporada, todo parece indicar que estamos ante sus últimos meses como azulgrana. Ocurre, sin embargo, que no hay tantos goleadores mejores que Lewandowski en el mercado y los dos que sin duda lo son, Haaland y Mbappé, son imposibles de fichar. Tanto es así, que Deco y Flick se plantean redifinir el perfil del candidato, un "9" clásico como Lewy o un delantero versátil, con más movilidad para caer a las bandas y asociarse con sus compañeros, la opción que gana terreno.

Hay nombres y distintas situaciones contractuales sobre la mesa. Julián Alvarez es el elegido pero el Atlético pedirá no menos de 150 millones y si él no se involucra hasta las trancas, no habrá nada que hacer. Su movilidad, gol y notable capacidad asociativa le convierten en ideal, pero es una operación muy compleja que el Atlético no está dispuesto a negociar y menos si Griezmann se va.

Una alternativa es Marmoush, del City, perfil Julián más barato que no se ha asentado en Inglaterra y tendría la posibilidad de salir. Un talento por explotar. Otra opción sería Greenwood, delantero del Marsella, más extremo que ariete, pero buen goleador, que si pone de su parte, que pondría, bajaría de las tres cifras.

Queda la alternativa low cost: Vlahovic, un "9" clásico que llegaría libre. Deco sigue buscando y es que el relevo de Lewandowski es su gran reto y no se puede fallar.