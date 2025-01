Lewandowski, bajo lupa

Lewandowski, goleador hoy contra el Valencia / EFE

La temporada de Robert Lewandowski está haciendo cambiar el sentir de la junta del FC Barcelona. A sus 36 años, en su último año de contrato, no se esperaba un rendimiento como el que está ofreciendo. Es el máximo goleador de la Liga con 17 goles en 19 partidos, es el máximo goleador de la Liga de Campeones con 9 goles en 7 partidos y es el máximo goleador de la Copa del Rey al marcar dos goles en los dos partidos que ha disputado.

Nadie le supera en ninguna competición, una muestra de su sensacional momento de forma por el que está pasando pese a su edad. Y a nivel europeo solo lleva un gol menos que Haaland y dos menos que Salah por lo que va a luchar por su cuarta bota de oro. Lewandowski está viviendo una segunda, o tercera, juventud.

El jugador acaba contrato a final de esta temporada y tiene un año opcional en el caso de llegar a unos mínimos, que seguramente ya habrá alcanzado. El club, según el plan efectuado hasta inicio del presente curso, tenía en mente fichar a un delantero centro a final de la presente temporada, un relevo a un jugador impresionante que ha dado rendimiento en todos los clubes en los que ha estado.

Ahora lleva ya 28 goles y estamos solo a mitad de curso, con la segunda vuelta de la Liga recién empezada. Son unos registros que le ubican a nivel de su mejor versión. Todo ello hace que el Barcelona, desde la secretaría técnica, debe meditar qué hacer.

A nivel de rendimiento, y de números, poco hay que decidir porque contar con un delantero tan certero es definitivo para un equipo con aspiraciones. A nivel de contrato, es otra cosa pues es el jugador que más cobra de la plantilla y quien más dispara la masa salarial por lo que habrá que tenerlo en cuenta cuando se tome una decisión sobre su futuro.

¿Y él qué quiere? Está claro con el nivel de adaptación a la ciudad, lo que bien se siente tanto él como su familia… Lewandowski está abierto a quedarse. Otra cosa será ver las ofertas que pueda tener y si Arabia se descuelga con un salario desproporcionado con el que el Barcelona no pueda competir. Está en edad para irse al Oriente Medio, pero el cuerpo le aguanta el peso de cualquier competición. Así que será interesante ver en los próximos meses qué rendimiento sigue dando, la consecuente postura del FC Barcelona, la oferta que pueda llegarle y su decisión final.

Dar o no dar valor a la Supercopa de España

El Barcelona se impuso en la Supercopa de España contra el Real Madrid con demasiadas bajas en el palco presidencial. Florentino Pérez, que tiene su casa a escasos kilómetros de Butarque, escenario del choque, prefirió no acudir al encuentro y, con esta decisión, se ahorró ver la humillación acometida por las azulgranas.

Tampoco estaba el presidente de la Federación, Rafael Louzán, que se tuvo que quedar en Galicia porque su avión no pudo salir por culpa de la borrasca Herminia. El mandatario sí estuvo en las semifinales, pero le fue imposible llegar a la final. Las dos ausencias deslucieron la entrega de premios a las ganadoras, pero no se llegó al punto de anteriores temporadas que ellas mismas se tuvieron que recoger las medallas que estaban encima de una mesa. Se ha avanzado algo, quizás no suficiente para dar realmente valor a este torneo y, como consecuencia, al fútbol femenino. Hay mucho camino por andar. Laporta sí que estuvo allí, demostrando su implicación con el fútbol femenino.