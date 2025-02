Lewandowski no se jubila

Lewandowski celebra con sus compañeros el 0-1 / JAVI FERRÁNDIZ

Desde el primer día, pese a la ilusión que suponía fichar a uno de los mejores delanteros centro de la historia, su edad ha sido motivo de debate. Firmó con 34 años y en todas y cada una de las entrevistas que concedió se le preguntó por esa circunstancia. La respuesta siempre era la misma: “El problema no es la edad, es el rendimiento”, una certeza absolutamente irrebatible.

Ni siquiera el Barça lo apostó todo al contrato de cuatro años sin guardarse una carta ganadora durante la tercera temporada del polaco en el club, la presente. Lo hizo con una cláusula en su contrato muy inteligente de la que Deco habló en la entrevista concedida esta semana a SPORT: “Robert tiene contrato, pero el club podía cortarlo si no cumplía una serie de condiciones”.

Así es y así lo explicamos en estas mismas páginas hace pocos días, aunque aún haya quien insista en que, para asegurarse el cuarto año, debía alcanzar una serie de partidos. Falso. Tal y como figura en su contrato, Lewandowski firmó hasta 2026, cuatro temporadas completas, sin necesidad de renovar durante la tercera. La cláusula en cuestión, en cambio, sí permitía al club rescindir esa última campaña si no llegaba al 55% de los partidos disputados por el Barça. Esa es la única verdad, confirmada por Deco y pese a portadas que nada tienen que ver con la realidad.

Laporta y Lewandowski, el día de su presentación / EFE

El club, incluyendo ese punto en el acuerdo, también estaba, en el fondo, dudando de que Robert llegara a los 36 años que hizo el verano pasado, en plenitud de condiciones. No solo ha llegado con las pilas cargadas y un físico envidiable, sino que su rendimiento le permite liderar la clasificación del Pichichi y también luchar por ser el máximo goleador de la Champions (suma ocho, solo uno menos que Guirassy, del Borussia Dortmund). El polaco suma 31 goles en 33 partidos esta temporada.

La mejor garantía del gol

Su segundo año no fue tan prolífico porque Robert necesita que el equipo acompañe. No es Leo Messi, por supuesto, pero no existe otro delantero centro en el mundo que asegure una cifra tan elevada de goles. Si cada uno de los que forman la plantilla hacen bien su trabajo, Lewandowski seguirá siendo una garantía incluso estando más cerca de los cuartenta que de los treinta.

Así que quienes ahora empiezan a moverle la silla apostando por el falso nueve pueden seguir esperando su momento como quienes el año pasado lo dieron por acabado. El Barça está obligado a planificar a corto, medio y largo plazo y ello implica prever hasta cuándo podrá seguir contando con él, pero, en el fondo, eso solo depende de él y Lewandowski será el primero en levantar la mano porque arrastrarse no entra en sus planes. No le prejubilen como hicieron con Leo Messi.