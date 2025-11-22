Lewandowski, Haaland, Julián y Kane: lo tengo claro

El fútbol actual está estructurado en jugar en equipo: atacar, presionar, defender, construir, con buena coordinación entre líneas. Es decir, funcionar como un bloque donde cada jugador o línea tiene la misma importancia en el resultado, méritos de ganar títulos o compartida responsabilidad en las derrotas, mal juego y no ganar títulos.

Evidentemente, cuantos más talento y calidad futbolística tiene un equipo, más posibilidades tiene de ganar partidos y títulos, pero sin funcionar como equipo, confiando más en las individualidades, en la mayoría de los casos tiene dificultades para conseguir logros importantes.

Isak, delantero del Liverpool / ERDEM SAHIN

Tener un buen portero, defensa con jugadores rápidos, contundentes, bien coordinados entre ellos, agresivos en el marcaje, destacable juego aéreo; medio campo creativo en construcción, con capacidad de recuperación, transiciones acertadas, llegadas a zona de finalización generando asistencias, marcar goles; extremos rápidos, desequilibrantes, capaces de generar ocasiones, finalizar la mayoría con goles y aplicados en contención… Pero, según qué delantero centro tiene el equipo, la efectividad es mayor o menor, y lo hemos contrastado, sobre todo, con los grandes equipos del mundo.

Por esta razón, como últimamente se está hablando de varios delanteros centros como posibles fichajes para el Barça, me gustaría destacar las características futbolísticas de Erling Haaland, Julián Álvarez, Harry Kane y el actual delantero, Robert Lewandowski.

Erling Haaland (25 años, 1,95 m) Manchester City (Valor 180 M)

Delantero centro con importante efectividad dentro del área, sobre todo en finalización de primer toque, con un plus en juego aéreo, potencia, fuerza, muy veloz y coordinado teniendo en cuenta su envergadura. Ataca espacios en profundidad con buen dominio en conducción. Zurdo, con buena definición con ambas piernas y muy difícil de marcar por su corpulencia y zancada. Es menos participativo en creación de juego, pero compensa siendo letal dentro del área y es garantía de efectividad. Buena actitud en fase defensiva.

Haaland, delantero centro del Manchester City / Associated Press/LaPresse

Puede jugar como referencia o con dos puntas, con habilidad en movilidad, destacada intensidad y agresividad de cara a portería. Protege bien el balón, orienta y ejecuta con velocidad notable, finalizando con precisión. Indiscutible, titular y goleador con el Manchester City y la selección de Noruega.

Julián Álvarez (25, 1,70) Atlético (100 M)

Delantero centro polivalente, capaz de rendir bien como media punta o desde la banda izquierda gracias a su interpretación táctica y capacidad técnica. Buena movilidad entre líneas, notable visión de juego, velocidad de ejecución, versatilidad, además de crear espacios libres para la entrada en segunda línea de algún compañero. En la finalización es preciso desde cualquier distancia. Dinámico, generoso en transiciones defensivas, donde demuestra buen criterio en la presión.

Su capacidad en el juego asociativo le permite jugar al lado del delantero referencia, combinar en espacios reducidos y desordenar defensas contrarias. Es insistente en los duelos directos, donde demuestra alto grado de autoconfianza y ser imprevisible en el cambio de ritmo. Buen tirador de faltas directas. Titular con Argentina y Atlético de Madrid.

Harry Kane (32, 1,88) Bayern Múnich (75 M)

Delantero centro con muy buen nivel técnico-táctico. Uno de los mejores finalizadores del mundo, con notable efectividad y regularidad goleadora. Tiene capacidad para ser referencia y también bajar a generar juego, midiendo con acierto los toques y movimientos que requiere la jugada. Notable intuición en los centros, donde se anticipa a los defensores contrarios independientemente de la altura del balón.

Harry Kane, líder ofensivo del Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF

Gana con facilidad duelos aéreos y remata con mucha precisión. Su inteligencia táctica le convierte en un delantero muy completo y letal al borde y dentro del área tanto en finalización como en el último pase. Le gusta asociarse en espacios con mucha presión, ejecuta rápido independientemente de si está de cara o de espaldas a portería. No suele salir de su zona, pero si cae a banda, tiene suficientes recursos para crear peligro entrando por dentro y generar ocasiones. En transiciones defensivas es aplicado y solidario. Indispensable con el Bayern Múnich y la selección inglesa, siendo máximo goleador.

Lewandowski (37, 1,86) FC Barcelona (10 M)

Delantero centro que conocemos muy bien y que sigue demostrando regularidad goleadora cada temporada. Ejemplar en profesionalidad, actitud y generosidad. Su ambición y carácter ganador deben servir a los jugadores jóvenes, y es un privilegio tenerlo en el vestuario para aprender muchas facetas del fútbol de él.

Lewandowski celebró tres goles en Balaídos / Valentí Enrich

La temporada pasada su rendimiento fue muy importante en los títulos que ganó el equipo, y si sigue en esta línea y repite su capacidad goleadora —como de momento está haciendo—, además de buen nivel físico, posiblemente sería buena opción renovarlo un año más, aunque no como titular, para aportar con su experiencia y calidad futbolística.

Factores clave para elegir

Respecto a Haaland, Álvarez y Kane, hay que decir que los tres pueden jugar en los mejores equipos del mundo. Son diferentes, pero encajarían perfectamente en equipos top. Es cierto que Kane parte con una desventaja: la edad; pero puede competir al máximo nivel dos o tres años más. La ventaja en su caso es el precio de traspaso, inferior al de los otros dos.

Sin compararlos, pero teniendo en cuenta cómo juega el Barça, ¿cómo encajaría cada uno en el sistema de Hansi Flick? Aunque repito que los tres podrían ser titulares en el Barça rindiendo muy bien. Los tres tienen talento, mucha calidad, son goleadores y capaces de ser pichichis de la Liga, Champions y con sus respectivas selecciones. ¿En qué facetas son diferentes?

El equipo de Flick siempre tiene más posesión de balón y está metido en campo contrario, muy cerca del área, y los espacios en los últimos metros son muy reducidos. Se necesita juego asociativo, habilidad de ejecución y no caer en banda. En este aspecto, Kane y Álvarez encajan mejor que Haaland. La prioridad la daría a Kane. El Barça juega con un media punta detrás del delantero centro, donde es muy importante la lectura de juego. En esta posición tanto Kane como Álvarez cumplirían perfectamente; además son aplicados en la primera presión y la creación. Superan a Haaland. Para mí, la prioridad sería Álvarez. Para intercambiar posiciones con Raphinha, Rashford, Lewandowski, asociarse con Balde, actuar desde banda izquierda o en punta, daría clara prioridad a Álvarez. Kane y Haaland son inferiores en esta faceta. Para jugar contra equipos potentes físicamente que comparten posesión con el Barça, donde se necesitan largas transiciones ofensivas, ataques verticales, contragolpes con alta velocidad, difícil de marcar por su corpulencia, zancada, juego aéreo y efectividad en jugadas individuales con larga conducción, claramente a favor de Haaland. Para participar en creación de juego, sostener el ataque, liderar ofensivamente, precisión con ambas piernas, control, pase, habilitar extremos, interpretar espacios y ritmos, visión de juego en condiciones normales del partido, daría ventaja a Kane y Álvarez sobre Haaland. Ser dinámico, moverse con velocidad entre líneas, ser solidario en fase defensiva, sobre todo en agresividad en primera presión, recuperar rápido el balón y ofrecer flexibilidad táctica-polivalencia está a favor de Álvarez. Si hablamos de capacidades físicas, que en el fútbol actual son muy importantes —velocidad punta, aceleración, cambio de ritmo, potencia física, fuerza, resistencia, explosividad y potencia de salto—, esto claramente favorece a Haaland. Si el equipo necesita un delantero que pueda complementarse y jugar junto a Lewandowski, Raphinha, Ferran, Rashford, e incluso Kane y Haaland, claramente el mejor posicionado es Julián Álvarez por su polivalencia, conceptos, lectura de juego y movilidad.

Por último, en carácter competitivo, regularidad, liderazgo, mentalidad ganadora, ambición, compañerismo, generosidad en el desgaste y un ego positivo, los tres lo tienen en nivel muy alto. Insisto: estamos hablando de tres delanteros muy completos y con capacidad para jugar en el FC Barcelona, aportar mucha calidad, presencia, goles y carácter ganador. Fichar a uno de ellos es subir el nivel futbolístico de la plantilla, ser más competitivo y tener más posibilidades y garantías de ganar títulos.

¿A quién ficharíais vosotros?