Lewandowski y sus circunstancias

No ha empezado bien la temporada, eso está claro. Lewandowski ha marcado dos goles, uno de penalti, que no son muchos tratándose de quien se trata, de un goleador nato, y se le ve desconectado del resto del equipo.

Su momento de forma contrasta con su rapidísima adaptación hace un año, cuando recién llegado, sin conocer el estilo del equipo ni la dinámica de la Liga, marcó cinco goles en los primeros cuatro partidos. Cinco por los dos de ahora. Algo está pasando.

Sucede, además, que se le nota incómodo, otro contraste absoluto con el Lewandowski feliz y seguro de sí mismo que habíamos visto hasta ahora. Ha hecho declaraciones significativas. Ha cargado contra los árbitros y, lo más importante, ha hecho una reflexión publica sobre el juego del Barça, dice que le faltan apoyos y pide más jugadores de ataque, ni más ni menos.

Y a todo eso, con Polonia las cosas no le van mejor. También pide cambios. Le llegan críticas y le meten en polémicas que lo enredan todo todavía más. Dudo que en otros tiempos se atrevieran a tanto en su país.

¿FINAL FELIZ?

Ahora mismo, las circunstancias no ayudan y ya se plantea un escenario que no se puede obviar. Lewandowski fichó por cuatro temporadas porque por menos no hubiera venido y se necesitaba un crack de talla mundial para reactivar al equipo. Un contrato de riesgo con un futbolista de 34 años, ahora ya 35.

No creo que este sea el inicio del declive, pero está claro que 'Lewy' ya no irá a más. En previsión, se ha fichado a Vítor Roque, que el club espera que sea una bomba. De momento, no llegan más que buenas noticias de Brasil. Su progreso es más consistente y rápido de lo previsto. Vendrá en enero y si sigue esta dinámica positiva, aceleraría el relevo de Lewandowski.

Aún así, quedaría el problema de tener a Lewy dos años sin protagonismo y cobrando un pastizal. Pero, miren por donde, hay luz en el escenario. Viene de Arabia... quizá porque alguien ha movido ya el árbol. Se ha dicho que ya han ofrecido cien millones al Barça. Puede, pero por la mitad ya habría trato. Es el final feliz con el que ya se fabula.