Cuando la lesión de Mbappé duele más allá del césped

Andan escaldados en Madrid. Los unos y los otros. Los que van a tener que enfrentarse al Barça enésimas veces en las tres próximas semanas y los que ven como la estrella a la que esperaron seis años les trata de segundones. Por cierto, el mismo lugar que ocupan en la clasificación de Liga y que casi tienen asumido que les va a costar la misma vida revertir.

Escaldados y quemados, diría yo. Porque a Simeone se le acaban las balas en la competición nacional y todo apunta a que las reserva para una final de Copa que puede ser el único título que gane en bastante tiempo. El duelo local en versión Champions League es una entelequia que alimentan los ‘colchoneros’ y que, en función de como sople el viento, enriquecerá a los de Arbeloa. En la capital, los del Cholo hacen cábalas del tipo “nos cargaremos al Barça en la eliminatoria, nos plantaremos en la final con el Real Madrid y les ganaremos”. En el Bernabeu no se vio tan claro. Esta previa se la llevaron los blancos, que dejaron varios mensajes que vale mucho la pena analizar. El Atleti perdió a Marcos Llorente y a Cardoso para el partido que le espera en el Metropolitano ante los de Flick en plena Semana Santa. Hay quien asegura que los atléticos le darán la Liga al FC Barcelona gracias a este encuentro. Veremos. Lo cierto es que el foco colchonero no está ya en esta competición.

Andan escaldados, preocupados y mosqueados en Madrid. En concreto, en la casa blanca. Cierto es que, tras el despido de Xabi Alonso, se han encargado de visibilizar la entrega incondicional a Álvaro Arbeloa tanto desde la cúpula como desde el vestuario. El abrazo del renacido Vinicius a su entrenador visibiliza lo que ha cambiado el trato personal con el que le entrena. No tanto la calidad futbolística, aunque el brasileño haya sumado dos goles en el derbi capitalino. Los mejores tiempos quedaron atrás aunque algunos nostálgicos crean/pidan/imaginen un futuro Balón de Oro para el brasileño. Ni está ni se le espera. Al balón, digo. Al jugador, si le dan bola emocional aunque sea puntual, ya saben como responde.

Andan escaldados, preocupados, mosqueados y sumamente alterados en el feudo merengue con Mbappé. Sus últimas declaraciones -en el seno de la selección francesa, por supuesto- señalando claramente a los servicios médicos del Real Madrid han provocado un tsunami. “En París encontré el diagnóstico correcto a mi lesión”, aseguró. Un enfado que camina en paralelo a la actitud mostrada ante el Atlético. Una desidia que desquicia a unos aficionados que, a la par, no quieren cuestionar del todo a su estrella.

Pero hay algo que va más allá del terreno de juego que no acaba de encajar en la cúpula. Ídem le sucedió a Xabi Alonso. Uno y otro han mostrado su postura a nivel político. El francés, que pidió en su día el voto contra la ultraderecha francesa, reiteró su inquietud por temas sociales en sus últimas declaraciones. El parte médico camina en paralelo a su entrega a la selección de Francia y a su crítica social. “Mala peça al teler”, que diría mi abuela.