La lesión de Lamine eclipsa las dos Ligas del Barça

El primer minuto del Barça contra el Celta fue espectacular. Lamine Yamal rozó el gol en un suspiro, pero, casi de inmediato, Joan Garcia respondió con un paradón imposible. Fue una promesa de espectáculo que el partido nunca llegó a cumplir.

El Barça terminó sufriendo más de lo imaginable para doblegar al Celta, pero el precio fue demasiado alto. La lesión de Lamine Yamal cayó como un golpe seco, de esos que apagan cualquier celebración. El fútbol, a veces, no entiende de justicia. El joven delantero se lesionó en los isquiotibiales en el momento más cruel, justo cuando marcaba el gol que desataba la euforia.

Lo que debía ser una noche de alegría acabó teñido de preocupación. Porque hay victorias que saben a poco, casi a nada. La Liga se ganará y no hay dudas de ello, pero la ausencia de Lamine Yamal amenaza con dejar un vacío difícil de llenar. Para el Barça y, quien sabe, si también para la Selección.

¡Campeonas!

La séptima Liga consecutiva del Barça no es un título más. Es la confirmación de un dominio que asombra y, al mismo tiempo, deja al descubierto la enorme distancia que existe en el fútbol femenino español. Y, aun así, lejos de restarle valor, las hace todavía más grandes. Este equipo no ha llegado hasta aquí por casualidad, sino por años de trabajo bien hecho, de decisiones acertadas y de una idea que nunca ha dejado de crecer. El fútbol femenino del Barça respira la esencia de La Masia. Es ese modelo que se cuida, que se protege y que se transmite de generación en generación.

El partido en sí quizá se olvide con el tiempo, pero deja un once titular con una media de 22 años como otra muestra de un futuro esperanzador. Con la Liga ya en el bolsillo, ahora el foco se traslada a Europa. Quiere más, siempre más, y lo hace con la misma naturalidad con la que ha convertido ganar en costumbre.