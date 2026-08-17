Que les dejen subirse al escenario

¿Qué valor hay que concederle a partidos de pretemporada como el que ayer disputó el Barça en Basilea? El que quiera concederle cada aficionado, ni más ni menos. Es lo bueno de este tipo de encuentros: admiten cualquier lectura, cualquier interpretación. Desde la indiferencia de quienes prefieren la competición oficial a la ilusión desbordante de quienes se instalan en unas expectativas de máximos.

El Barça goleó en Basilea, en un estadio de recuerdos imborrables para los culés de largo recorrido (inolvidable lo vivido allí en 1979), y lo hizo agarrado a la ilusión de una camada de chavales jovencísimos. Hamza, Bisiwu, Pesquer, Espart, Brian Fariñas y compañía. Y por supuesto, Cubarsí y Lamine, campeones del mundo siendo poco más que unos adolescentes.

En sí, ya es una noticia extraordinaria: no importa si dentro de unos meses, alguno de estos jugadores desaparece del primer equipo, o tiene que buscarse la vida con otra camiseta. Importa, sobre todo, que tengan la oportunidad de probarse. Importa que Flick les deje subirse al escenario y actuar.

Es evidente que el Barça no puede vivir solo de la aportación goleadora de jugadores como Hamza o Bisiwu: son jóvenes y se podría decir que están casi a prueba. Habrá que fichar un delantero centro de primer nivel mundial, si se quiere aspirar a la Champions.

Conviene no olvidar que Lewandowski, Rashford y Ferran aportaban una cuota goleadora nada desdeñable. Pero dicho todo esto, saber que en la recámara están jugadores como los que ayer golearon en Basilea es un alivio y una satisfacción: un alivio porque si las cosas se hacen bien, pueden ser suplentes de lujo para el primer equipo. Y es una satisfacción comprobar que en el Barça, los más jóvenes tienen al menos una oportunidad de pedir paso en el primer equipo.

Al menos, hay una especie de cásting abierto, en oposición a lo que ocurre en otros clubes, más pendientes de hacer caja con sus futbolistas. Ni Hamza ni Bisiwu son producto de La Masia, pero apostar por ellos también es enviar un mensaje: bienvenida sea la frescura de los jóvenes.