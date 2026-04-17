Leo Messi, cada vez más cerca

Nunca ha escondido su voluntad de regresar a vivir a Barcelona. Desde su marcha, en 2021, Leo Messi ha vivió con la mirada puesta en Catalunya porque aquí es donde ha residir cuando cuelgue las botas. Todavía le queda cuerda para ello. Porque acaba de renovar con el Inter de Miami por tres temporadas. Esto no quiere decir que le quedan tres años para poner punto y final a su carrera deportiva.

Lo analizará año a año. De hecho, mes a mes. Es tan prudente que ha decidido hace muy poco que iba a participar en el Mundial porque temía ser un lastre para la selección argentina. Ya se ha sacado estos miedos de la cabeza. Jugará el Mundial y acabará su temporada con el Inter de Miami. Después, en función de su estado físico, decidirá. Es consciente que, a estas alturas de la carrera, una lesión de cierta gravedad, un mal paso, un bajón puede acabar precipitando su final.

La decisión de comprar el Cornellà es la primera piedra para construir su futuro en Barcelona. Les prometió a sus hijos que volverían donde fueron tan felices y fue el propio Luis Suárez quien le acompañará. “Ya lo hemos hablado de venir juntos”, dijo Luis a SPORT. Y es que Leo Messi siempre ha sentido esta necesidad de regresar porque se siente de aquí. Es argentino, pero su lugar en el mundo es Barcelona.

Su vuelta cada vez está más cerca. Y ya ha encontrado su primer trabajo para cuando cuelgue las botas: Llevar el Cornellà a la élite. Siempre a través de la inmensa pasión que siente por el fútbol base, formativo. ¡Si este verano organizó la Messi Cup y estaba seis y siete horas en el campo viendo partidos de fútbol de chavales! Ya sabe qué le gusta, ya tiene su proyecto, ya se empieza a vislumbrar su vida en Barcelona. Te esperamos Leo.