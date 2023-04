Leo Messi, entre la ilusión y la prudencia

Laporta ha agarrado varias veces el micrófono para insinuarse: “Sabe que tiene las puertas abiertas”, dijo recientemente. Su vicepresidente, Rafa Yuste, reconoció que “estamos en contacto con su entorno”. Xavi, por su parte, no rehuye ninguna pregunta: “Normal que haya ilusión con un ‘last dance’, como Michael Jordan”. Lewandowski, que acaba de llegar, manifestó que “espero jugar con Messi la próxima temporada”.

En todo este asunto, quienes más prudentes se han mostrado han sido, paradójicamente, quienes tienen la responsabilidad de lograr el encaje económico a la operación, además de dar el visto bueno a nivel deportivo, aunque en este último punto el consenso, por lo menos esa es la sensación, es unánime. Mateu Alemany expresó que “de este tema no tengo nada que decir, el futuro ya se verá”, mientras que Jordi Cruyff fue más allá: “Los sueños son gratis; los futbolistas, no”.

No parece casual que quienes manejan los números, quienes trabajan para rebajar la masa salarial en 200 millones, quienes están obligados a pensar con la cabeza y evitar hacerlo con el corazón, impongan en sus declaraciones la máxima de las cautelas. El deseo y la ilusión, sobre todo en este caso, debe permanecer, por muy difícil que sea cuando se habla del mejor futbolista de la historia del Barça, en un segundo plano.

Leo Messi fue jugador del primer equipo del FC Barcelona entre 2004 y 2021 | Javier Ferrándiz

La realidad es tozuda y la economía blaugrana sigue siendo muy delicada. La repatriación de Leo Messi depende de que todo aquello necesario para que hacerla posible acabe pasando: desde la salida de futbolistas importantes, hasta la rebaja salarial de muchos de los que seguirán la próxima temporada, pasando por, por supuesto, la benevolencia de LaLiga.

Si Leo Messi no sigue hoy vistiendo la camiseta del Barça es, precisamente, porque el Barça no pudo permitírselo en su día. Dos años más tarde, los números siguen limitando la libertad de movimientos de una dirección deportiva que, de hecho, aún no ha podido inscribir, por ejemplo, los nuevos contratos de Gavi y Araujo.

El trabajo que hay por delante es ingente y lleno de obstáculos, por lo que firmar a Leo Messi, que debería ser la prioridad absoluta, es un reto mayúsculo por muchas facilidades que ponga el argentino. Ante un escenario como este solo queda agarrarse al pragmatismo que emana del Área de Fútbol. No solo por el fracaso que supondría generar unas expectativas que nadie puede garantizar entre la afición, sino también por la decepción extrema que generaría en el propio futbolista, al que echaron del club y que, una vez convencido de volver a casa, no merece vivir un segundo e imperdonable desengaño.