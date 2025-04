Poco a poco más lejos del Madrid

Lamine ante el Real Betis / Xavier Ferrandiz/Sport.es

No es fácil mantener el nivel de concentración y buen juego que el Barça estaba demostrando en los últimos partidos. De hecho, la racha de 27 puntos de 27 que llevaban los blaugranas es algo poco habitual. Tanto como que los de Hansi Flick son todavía el único equipo de las cinco grandes ligas de Europa que no ha perdido ni un partido desde que comenzó el 2025. Sin embargo, las estadísticas sirven de bien poco.

Contra el Betis, el Barça no tuvo su mejor día. No estuvieron tan frescos como en otras ocasiones, faltó sincronización entre la línea media y la delantera y los cracks no brillaron como nos tenían acostumbrados. Eso sí, en uno de los peores partidos de las últimas jornadas, los azulgranas han logrado un punto más que el Madrid. Es verdad que pudieron ser seis tras la derrota de los blancos en su propio estadio, pero lo importante es cada jornada sumar más que su directo rival.

Hay que buscar el lado positivo de una jornada en la que antes de empezar nadie soñaba en pasar de tres a cuatro puntos del Madrid así que el balance final es positivo. No obstante, también hay que tomar nota y concienciarse que todavía queda mucha Liga y que habrá competir mucho para conquistar títulos.

Se puede soñar con el triplete, pero nadie ha dicho que será fácil. Los azulgranas están mejor tras esta jornada y aunque en caliente la lectura sea que se ha perdido una oportunidad hay que ser positivos. El cansancio físico y mental empieza a notarse en todos los equipos, pero no es momento para lamentaciones. El Barça está obligado a sobreponerse de inmediato porque los próximos encuentros de Champions y Liga serán decisivos. Pue eso, que queda una jornada menos y el Barça está más lejos del Madrid. Seguro que antes de empezar la jornada todos los culés hubieran firmado.