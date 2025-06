El legado de Lamine Yamal

Lamine celebra su segundo gol ante Francia

No puedo escribir de otra cosa. Por más que me reitere en mi cabeza solo hay un nombre que repica y repica y que cada día me asombra más: Lamine Yamal. Lamine Yamal.

Que es un elegido nadie lo pone ya en duda. Que sigue sorprendiéndonos cada día más, también.

Lo de Lamine Yamal es un escándalo. Da miedo o ruboriza solo imaginar lo que puede llegar a conseguir este todavía niño en la que puede ser una carrera legendaria que solo acaba de comenzar con unos brochazos increíbles.

Si aún sin cumplir los 18 años ya nos ha ofrecido y nos ha dado tal repertorio de jugadas, momentos y emociones, y ha ganado todo lo que ya ha ganado con su equipo y con la selección española, imaginar lo que viene detrás cuando se acerque al cenit de su carrera profesional solo puede producirnos escalofríos de emoción, sueños maravillosos.

Está tan cerca el imborrable recuerdo, la enorme huella, el abismal vacío que dejó Messi que aún resulta más gratificante la explosiva irrupción de Lamine Yamal para superar el difícil duelo de la partida del astro argentino.

Le llevo siguiendo desde que arrancó como profesional por todos los campos del mundo, hace menos de dos años y es increíble la expectación que genera con solo 17 años, pero más increíble aún es la tranquilidad y la naturalidad con la que él lo recibe y lo vive. Ha nacido para esto. Convive con su aura como el que pasea a su perro por el parque, rutinariamente, tranquilamente. Ha nacido estrella. La inspiradora foto de Monfort con Messi bañando a Lamine Yamal de pequeño ya avanzaba lo que iba a vivir ese niño de Rocafonda señalado directamente por el gran Dios del fútbol mundial, el eterno Leo Messi.

Pensé que a mi edad lo había visto casi todo después de tantos años siguiendo de cerca a tantos futbolistas y que algo que se acercara o siquiera osara ser comparado a Messi era imposible. ¡Y qué equivocado estaba! Qué poco tiempo ha pasado y ya está ocupando un lugar en la mesa de los grandes cracks del fútbol mundial y con un lugar privilegiado en el Olimpio de los Dioses del Balón. Pero es que su progresión es increíble, incomparable con ningún jugador actual e imparable.

Gracias Lamine Yamal por tanto fútbol, por tantas emociones, por tanta naturalidad, por desdramatizarlo todo y convertir casi en rutina la genialidad y el arte con el balón.

Por muy maduro que a veces aparentas aún no eres consciente de lo que significas y estás significando para los aficionados del fútbol, para los seguidores universales de la pelota y en especial para los del Barcelona o la selección española. No te lo puedes imaginar.

Y mientras crece, sigue pulverizando récords y casi imposibles. Ante los galos igualó un registro de precocidad del mismísimo Pelé, marcarle tres goles a Francia sin aun cumplir los 18 años. Sigue creciendo y haciendo su propia historia. Su propia carrera. Su vida. Su futuro legado. El legado de un elegido.