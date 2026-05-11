Lecciones de una Liga

El Barça por fin cantó el alirón: se quitó un peso de encima y al mismo tiempo, se permitió un lujo de proporciones históricas, porque nunca antes se habían juntado dos factores tan relevantes para el culé como ganar una Liga y ganar al eterno rival. Esas viejas rivalidades, incrustadas en el tuétano de cualquier aficionado de cierta edad, son las que insuflan de pasión este mundo del fútbol, tan amenazado a veces por la mercadotecnia y la visión puramente empresarial del deporte.

Ganó la Liga el Barça. Nunca hubo Ligas más o menos merecidas: el campeón siempre lo merece, incluso cuando el final estuvo ajustado hasta el último suspiro. Es el caso de esta temporada, entre otras razones porque el Barça es el equipo que más ha dignificado el campeonato.

Otros aspirantes dimitieron mucho antes de tiempo (caso del Atlético de Madrid) o entraron en combustión cuando aún había algo en juego, caso del Real Madrid. (Ahora es inevitable pensarlo: ¿si el Madrid hubiera mantenido a Xabi Alonso, habría competido la Liga hasta el final? Da la sensación de que sí).

Ucronías aparte, el Barça es campeón: quizá empezó a serlo el día en el que confirmó el fichaje de Joan Garcia, portero de garantías que ha salvado más de un partido, sin ir más lejos hace una semana en Pamplona.

Con un portero tan solvente, el Barça empezó a crecer desde atrás. Joan Garcia será Zamora, pero la pelea con el Real Madrid por ser el equipo menos goleado del campeonato sigue muy vigente.

En la línea defensiva, el crecimiento de Eric Garcia y de Gerard Martín ha sido la noticia más positiva. Ambos jugadores han demostrado que están lejos de ser futbolistas de relleno: son titulares de pleno derecho. Más preocupante ha sido la temporada de jugadores como Balde o incluso Kounde, que han dado un ligero paso atrás con respecto al curso anterior.

En la medular, la Liga deja el gusto dulce de ver nuevamente a Gavi convertido en el alma del equipo desde la sala de máquinas. Pedri sigue enamorando, aunque la temporada se le ha hecho un poco larga. En cambio, el ‘runrún’ sobre Frenkie de Jong no cesa. Qué decir de Fermín, ejemplo de compromiso, lucha y coraje: siempre conviene tener un Fermín en cualquier plantilla.

En el ataque, Lamine ha deslumbrado incluso a sus propios compañeros. Lewandowski no ha sido el mismo que el año pasado y Ferran demostró que siempre cumple, por más que coleccione críticas. El equipo echó en falta a Raphinha, lastrado por las lesiones, y aún no sabemos si merece la pena hacer el esfuerzo por Rashford o no.