Las lecciones que nos deja Lewandowski

Se va Lewandowski. Han sido cuatro años de idílica relación tratándose de un crack que aceptó fichar por un Barça en crisis. Lewandowski nos ha dejado varias lecciones que convendría no olvidar. La primera, su compromiso. Vaya por delante que la intuición y determinación de Laporta fueron claves para abordar su fichaje. No veo a otro perfil de presidente jugándosela con un futbolista caro de casi 34 años.

Pero con eso no bastaba, había que contar con la complicidad del jugador. Y la encontró de forma inequívoca, dejando a un gran Bayern para ir a un Barça incógnita. El efecto inmediato fue la ilusión que generó en el barcelonismo, que venía de jugadores como Depay, Aubemayang, Adama... y de repente comprobó que aún era capaz de seducir a una estrella mundial. Fue un chute de moral y autoestima.

Lo que vendría todavía ha sido mejor. Lewandowski no vino a jubilarse, se implicó a tope, rindió al máximo nivel, ha sido líder y ejemplo para los jóvenes de la cantera. Y todo desde la humildad, incluso aceptando un rol menos protagonista en su última temporada. Ni una queja, ni una mala cara, máximo respeto y colaboración con Flick. Esas son las lecciones que nos deja Lewy: nadie es viejo ni caro si es buena persona y un profesional íntegro que se comprometa con los valores de un club. De ahí que sorprenda que no se haya hecho más por repetir la jugada con Harry Kane, que también tenía una cláusula de escape razonable que se dejó escapar. Era el relevo ideal si cumplía con los requisitos humanos indicados, cosa de la que personalmente no tengo informaciones para dudar.