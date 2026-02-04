Lecciones de la Champions

La última jornada de la Liga de Campeones nos dejó dos lecciones que son buenas de recordar, aunque sean sabidas. La primera es que la incertidumbre del resultado es esencial en el deporte. El miércoles, 30 de los 36 equipos de la Fase Liga se jugaban la clasificación para la ronda de eliminatorias y en los 18 partidos había alguna posición en disputa. El nuevo formato de la Liga de Campeones es mejorable y debería completarse, pero lo ha propiciado. El sistema copa es insuficiente y en la liga pronto se reducen las incertidumbres, con un elevado número de clubs con poco premio en juego. Por tanto, las competiciones deberían ir hacia un sistema que alargara las incertidumbres y favoreciera que el mayor número de equipos posible llegaran al último partido con un aliciente por la victoria.

La segunda lección es que la desigualdad económica rompe el equilibrio competitivo, base de la incertidumbre en el resultado. En el último informe Football Money League, que clasifica a los clubs por sus ingresos, 9 de los 20 equipos del ranking que la auditora Deloitte elabora desde 1996 son de la Premier League y otros 6 se sitúan entre las posiciones 21 y 30. Es decir, que de los 30 equipos más poderosos económicamente, la mitad son ingleses.

Así pues, no es de extrañar que los seis equipos de la Premier League con derecho a participar en la Liga de Campeones se hayan clasificado para la siguiente ronda eliminatoria, cinco de forma directa a los octavos de final y el sexto, el Newcastle, para la repesca situado en el duodécimo puesto.

No debe tomarse como un hecho coyuntural. Es fútbol y podría ocurrir que en alguna temporada no tuvieran ese éxito, pero la tendencia va a favor de un dominio estructural de los equipos ingleses. Hace tiempo que el mal de la desigualdad se observa en los campeonatos domésticos y, si no se remedia a través de las normas financieras, los topes salariales y el reparto de ingresos, pero también con nuevas estructuras competitivas, pronto se agravará también en las competiciones europeas.