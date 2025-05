Las lecciones de la Champions

Alexia Putellas se lamenta en una jugada de la final de la Champions femenina 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

Aitana, Brugts, Cata, Salma, Jana, Pajor, Pina, Mapi, Alexia… Leído así, de bote pronto, te lleva a un milagro que es saberse una alineación de memoria. No es el caso. Son las primeras jugadoras a las que vi llorar tras el pitido final y me consta que muchas más lo hicieron. Se rompieron, aún sabiendo que no fue su mejor partido, y solo miraban y aplaudían a los 15.000 seguidores que las han acompañado hoy y en todo este viaje. Un trayecto que ha tenido un amargo final tras caer ante el Arsenal pero, a la par, saber que han vuelto a llegar hasta aquí refuerza el orgullo.

Quizá no estaban preparadas para perder. Y despertaron del sueño de conseguir la tercera Champions League consecutiva. Pero la memoria nos debe llevar a aplaudir, recordar y, por qué no, revivir todo lo vivido con este Barça Femení.

El presente nos dice que ayer vimos una primera mitad que no estuvo a la altura y, a este nivel, los errores se pagan muy caros. Reescribieron el partido en la segunda pero no fue suficiente.

Las favoritas cayeron ante un Arsenal en el que juega la mejor jugadora de la liga inglesa, Mariona Caldentey, y que ella sí sabrá lo que es ganar tres Champions una detrás de otra. La mallorquina abrazó y consoló a todas y cada una de sus ex compañeras de vestuario. “Estoy en shock”, reconoció Alexia. Pero añadió enseguida que “hemos de superar esto y rehacernos”. Y volverán. Y se levantarán. Y tendrán más hambre. Y multiplicarán el orgullo.

EL CAMINO

En 2012, cuando se estrenaron en la Champions League femenina, pasaron desapercibidas para casi todos. En 2016 este periódico publicó una portada dedicada a ellas que tituló ‘Hoy también juega el Barça’. La compartieron casi todas las jugadoras de aquella plantilla, profesionales desde hacía tan sólo un año. Lo agradecieron por lo que suponía en territorio nacional.

Una rareza que, a día de hoy, lo sigue siendo si les toca compartir éxitos con los hombres. Empujaron fuerte desde el primer día que les dieron la oportunidad y se han trabajado cada pequeño éxito del día a día como si fuera un título. Más allá de los galardones corales e individuales, que los han conseguido todos, las pequeñas batallas ganadas les han asegurado la tranquilidad y, sobre todo, la estabilidad como profesionales.

Aitana habló con los medios de comunicación tras perder la final de la Champions frente al Arsenal / Joaquín Soneira

Escribo la tarde que estas mujeres han vuelto a hacer historia. Llegar no vale tanto como ganar pero están hartas de insistir que esto no es normal, aunque lo parezca. Tanto como de echarse a la espalda enormes responsabilidades que, en ocasiones, no les corresponden como la de sostener el orgullo de un barcelonismo que ha ido escaso de triunfos. Pero esta temporada unos y otras le han plantado cara a los rivales y han peleado más que nunca por reconfirmar el estilo que han mamado desde La Masia.

Unos y otras, hijos de la misma madre, han enamorado al mundo con un ‘savoir faire’ y una mentalidad de la que andan huérfanos en casi toda Europa. Ganar, ganar y volver a ganar es el grito de guerra de esta nueva generación que no contempla rendirse y que tampoco se conforma con las migajas.

En la Liga F no tienen rival y quizá ello las relaja semana a semana, algo que las penaliza en la competición continental. En Lisboa no fue posible vencer y de ello obtendrán una lección emocional y, seguro, una futbolística. Les espera una final de Copa de la Reina como futuro más inmediato aunque desde mañana mismo habrá que revisar a fondo lo sucedido ante un Arsenal que supo defenderse pero que tampoco exhibió un fútbol estratosférico. “Una hostia de realidad”, reconoció Cata Coll. Y les irá muy bien, aunque hoy estén aún enjugándose las lágrimas.

EL ORGULLO

Hansi Flick puso el foco en ellas pocas horas antes de la final. “Será nuestro objetivo en año que viene”, aseguró el técnico alemán con un punto de sana envidia. La lección que dejó la Champions al primer equipo masculino va a servir de mucho la próxima temporada. Pero, como ellas, había que estar ahí. Hombres y mujeres han puesto el nombre del Barça en lo más alto, han ganado la Liga y han consagrado a La Masia.

El mundo se ha entregado a esta escuela única de formación que, en versión femenina, no existe en ningún otro lugar. Con los años y lo vivido he llegado a una conclusión: proporciona la dosis de orgullo necesario al barcelonismo, patenta un estilo propio, procura una alegría desacomplejada y una cierta paz justificada por saberse ‘uno/una di noi’. Esta temporada, por lo que respecta al primer equipo masculino, ha estado marcada por su sello.

Por lo que respecta al femenino, medio camino ya estaba hecho. Además de sostener a los culers en tiempos de cólera, las jugadoras del Barça Femení han sido arte y parte de la reconstrucción del orgullo de pertenencia del club. Y volverán y lo multiplicarán.