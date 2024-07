La lección de La Masia: no más fichar por fichar

Lamine Yamal y Pau Cubarsí / EFE

El Barça, haciendo oídos sordos a las alarmas de su delicadísima economía, no hace tanto se fue a Brasil para fichar a Vitor Roque por 30 millones fijos (más 31 en variables) cuando en casa ya despuntaba Marc Guiu y de Girona llegaba la pasada campaña a préstamo Pau Víctor para hartarse a marcar goles con el filial. Ahora, el club trata de colocar cómo sea al brasileño, que no es el culpable de esta situación. Como tampoco lo son otros futbolistas fichados a precio de oro y que siguen sin marcar las diferencias.

Una vez te puedes equivocar, hasta dos, pero en el contexto actual seguir tropezando con la misma piedra ya daría a pensar mal. Si algo están demostrando los chicos de La Masia es que se puede, y se debe, contar con ellos sin necesidad de ir fuera a gastar lo que no se tiene. La fórmula es sencilla: cracks ilusionantes y canteranos. No más medianías, no más jugadores con más nombre que fútbol que aporten incluso menos de lo que puedas encontrar en la prolífica cantera azulgrana.

Deco parece que ha entendido la lección y la apuesta es por un futbolista, NIco Williams, que en este caso sí merece que se eche el resto para formar la que se sería la mejor pareja de extremos del fútbol mundial junto a Lamine Yamal. También es objetivo el regreso de Dani Olmo tras firmar una gran Eurocopa.

En época de mercado de fichajes, los nombres de ‘campanillas’ siempre generan un gran atractivo (dentro y fuera del club) y mucho me temo que, a poco que la situación económica se logre reconducir -y Laporta parece optimista en este sentido-, se volverá a caer en la tentación. La de fichar por fichar.

Lamine Yamal, Cubarsí, Gavi, Fermín, Balde, Héctor Fort... ¿Cuántos canteranos más hay que sacar para el primer equipo para convencerse de que este es el único camino viable? Futbolistas que, sobre todo en el caso de los primeros, no fueron simplemente ‘de relleno’, sino que se echaron en edad juvenil a todo un Barça a sus espaldas.

Hansi Flick ha llegado con la lección aprendida y habla maravillas de los canteranos con los que está trabajando. Se los lleva a la gira por Estados Unidos y esta ya es, de por sí, una gran noticia, pues a excepción de los españoles y los olímpicos, regresan todos los internacionales. La sensación es que no está impostando y se lo cree de verdad. Pero, ¿mantendrá esta misma fortaleza para no pedirle a Deco a un mediocentro consolidado en vez de confiar plenamente, por ejemplo, en Marc Casadó? Y si se marcha Gündogan, ¿qué pasará? Los agentes -alguno, con mucha vinculación en el club- siguen haciendo su trabajo. No será fácil, a todos nos seducen las ‘caras nuevas’, pero el presente de este equipo es La Masia y algún crack como Nico. Que nadie se confunda.