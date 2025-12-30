La lección de Flick con Gerard Martín

Aún debe tener alguna pesadilla de vez en cuando Hansi Flick cuando recuerda el momento, regresando en avión de la gira asiática, en el que Iñigo Martínez le comunicó su decisión de marcharse. Una oferta irrechazable de dos temporada en Arabia doblando prácticamente su salario. Y una promesa que le había hecho anteriormente el club de que si esta llegaba tendrá vía libre para decidir. El de Ondarroa fue uno de los pilares para que todo el engranaje carburara la temporada pasada. Y sin apenas margen de reacción el entrenador alemán se vio despojado de un pilar.

Lógicamente, la primera reacción de la cúpula en el Barça fue lo que ya sabía Flick, que no había músculo económico para una inversión potente y que había que tirar con los ingredientes ya existentes. Hansi, resiliente y encajador como pocos, se puso manos a la obra a buscar soluciones. Para empezar, contaba con dos centrales contrastados como Ronald Araujo y Andreas Christensen. Pero era plenamente consciente Hansi de que si por algo no destaca el danés es por su regularidad. Y, efectivamente, apenas ha podido contar con él en lo que va de curso y ya no podrá hacerlo más porque tiene el ligamento afectado.

RESILIENCIA

Pero volvamos a lo que íbamos. Flick sabía que el roster de centrales, si bien suficiente por número (hasta cuatro contando a Cubarsí, Eric, Christensen y Araujo), era engañoso. Y se puso en modo constructivo a buscar alternativas. Una de ellas ya la había probado en algún entrenamiento. Gerard Martín. El ex del Cornellà, que vivió un primer año de crecimiento y consolidación, es una esponja.

Es de los futbolistas que mas ha evolucionado con Flick al mando. Uno de esos casos ‘rara avis’ en el mundo del fútbol que pasa del fútbol no profesional al TOP en tiempo récord. Hansi se guardaba el as en la manga de Gerard según fueran las cosas. Y ante un primer tramo algo dubitativo, con un Eric que tuvo que pasar al centro del campo por la plaga de lesiones, llegó el momento.

Gerard Martín y Balde son los dos defensas zurdos del Barça / Dani Barbeito

No sabemos si el entrenador azulgrana se esperaba un rendimiento tan inmediato y tan alto sin apenas tiempo de aclimatación. Pero lo cierto es que el tándem Cubarsí-Gerard Martín se ha afianzado. Sin Christensen, con la baja de Araujo por salud mental y con el mencionado cambio de posición de Eric, el recurso del defensa de Sant Andreu de la Barca ha salido a las mil maravillas.

MUCHO MÁS QUE CUMPLIR

Y eso habla tan bien del propio futbolista como de la capacidad de reacción de Hansi Flick a un mazazo principal (el de Iñigo) y a otros secundarios que han ido apareciendo durante el curso. No solo se ha dedicado a cumplir Gerard, sino ha ofrecido un manual táctico, de anticipación, de juego aéreo e incluso atreviéndose a filtrar pases rompiendo líneas. Bravo por ambos.