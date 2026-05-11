La lección que nos deja Francia: todo lo que sube, puede bajar (y viceversa)

Se suele decir que la alegría va por barrios y en MotoGP lo saben bien y como muestra, un botón, el Gran Premio de Francia. El domingo en Le Mans, mientras Marc Márquez salía del quirófano, Jorge Martín rodaba camino de su primera victoria con Aprilia.

El madrileño se convirtió en campeón del Mundo de MotoGP en 2024, poco después de saber que Marc iba a ser el elegido para acompañar a Pecco Bagnaia en el Ducati oficial, y no él. Con el título bajo el brazo tomaba el camino de Aprilia y se estrellaba (figurada y literalmente) antes de empezar. El curso 2025 estuvo marcado por caídas, recuperaciones y reuniones con las altas esferas para inentar calmar la situación.

En el otro lado de la moneda estaba Marc Márquez quien, tras varios años de travesía por el desierto, regresaba a su mejor versión para volver a ser campeón del mundo con Ducati.

Unos meses después y con el telón abierto de la temporada 2026 el panorama ha cambiado completamente. Marc sufre, arrastrando la lesión que le dejó fuera en el tramo final del año pasado, mientras Jorge celebra que ha vuelto al primer escalón del podio, 588 días después. O lo que es lo mismo, más de año y medio.

Los dos han aprendido, mucho, de sus respectivas experiencias y saben que no hay que dar nada por hecho porque estar arriba solo depende a veces del caprichoso criterio del destino.