La lección que aún no ha aprendido Xavi

Xavi, déjalo, no hay nada que hacer. El culé nunca estará contento. La felicidad plena blaugrana es solo una sensación momentánea, efímera y fugaz. Ocurre a veces, sí, como cuando marcaste aquel gol en Valladolid que salvó a Van Gaal, pero incluso entonces hubo quien llegó a desear que hubieras rematado por encima del travesaño.

La completa realización culé se experimenta de vez en cuando, sí, como cuando Leo, Andrés y tú copasteis el podio del Balón de Oro. ¡Qué momento! Fue inolvidable... para la mayoría. La felicidad, y eso sirve para cualquiera, sea entrenador del Barça, se dedique a la lampistería o escriba en un diario, no puede ser nunca un objetivo, sino una actitud. Nadie es feliz si no quiere serlo.

Y el barcelonismo, en el fondo, no deja de ser una extensión del carácter catalán, cuya personalidad, forjada a base de derrotas y humillaciones, ha asimilado un sentimiento de culpa singular que le lleva constantemente a flagelarse. Por supuesto, eso es poco discutible, cualquier ataque externo une y reactiva el orgullo de pertenencia, ese instinto tribal que, pese a todo, mantiene en pie a un país, una lengua y una cultura y que ha permitido también al Barça ser lo que sigue siendo a día de hoy: uno de los mejores clubs del mundo y, al mismo tiempo, como no te hartas de repetir, “el más difícil” de entrenar.

Escucharte decir que los peores días de tu vida los has vivido como técnico en el Camp Nou duele. De acuerdo, eso significa que has tenido una vida plena en la que los problemas, afortunadamente y que así siga siendo, no han sido relevantes. Ni se te ocurra disculparte por ello, faltaría más. A eso aspiramos todos. De ahí que verte sufrir y expresarlo de forma pública deba poner en alerta al barcelonismo.

Porque no es normal, no lo es. El cargo va acompañado de una enorme presión y responsabilidad, pero no debería añadirse a ello el pasarlo mal recibiendo ataques injustificables. Porque una cosa es aspirar a alcanzar Ítaca, la isla de la perfección imaginaria (se acercó no hace tanto, sabes mejor que nadie de qué hablo) y otra es tener que disculparte por no alcanzarla. En noviembre de 2021, cualquiera habría firmado estar donde hoy está tu equipo. En marzo de 2023 hay a quien le parece poco.

Y eso es lo que realmente te provoca dolor, te lo hace pasar mal, ver cómo parte de los tuyos no están a tu lado. Aprendiste a ningunear las críticas de fuera con los años, pero no habías previsto que, ahora, te tocaría ignorar las de quienes tienes tan cerca. Y esa es la lección más dura de todas.