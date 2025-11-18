Laureano Ruiz, Quique Costas y otros nombres para dotar de alma a los campos de la Ciutat Esportiva

Laureano Ruiz y Quique Costas son dos referentes por su trabajo en la cantera / Archivo

Los dos equipos juveniles del Barça juegan en el campo 7 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Des del Sub-12 hasta el Sub-16 los partidos de estos conjuntos blaugranas se disputan en el campo 9 de la Ciutat Esportiva mientras que los partidos del fútbol-7 del Barça se reparten entre los campos 6 y 8.

Son nombres de campos que responden a una numeración pero que no transmiten alma ni historia.

¿Y si en vez de 6, 8 o 9 le ponemos nombres que le den más significado y calidez a unos lugares en los que crecen las promesas del Barça?

Los dos equipos juveniles del Barça juegan en el campo 7 de la Ciutat Esportiva / Dani Barbeito

En unos meses la Ciutat Esportiva cumplirá 20 años y desde entonces luce con orgullo el nombre del fundador del club Joan Gamper.

El campo 1 se rebautizó como Tito Vilianova tras la muerte del exentrenador barcelonista mientras que desde su inauguración, la nueva Masia está bautizada con el nombre de uno de los grandes impulsores de la cantera, el mítico Oriol Tort.

El campo 1 de la C.Esportiva se rebautizó como Camp Tito Vilanova / Josep Maria Arolas

Hay muchos otros entrenadores y promotores históricos del mejor fútbol base del mundo que también merecerían que su nombre tuviera un impacto en el día a día de la cantera blaugrana.

¿Y si renombramos el campo 9 como el campo Laureano Ruiz? El cántabro es una de las personas más importantes de la historia del fútbol base blaugrana y sería bonito que las promesas del Barça jugasen en un campo con su nombre.

Laureano Ruiz es un maestro único / Archivo

Otro 'bautizo' indiscutible sería dejar atrás el nombre de campo 7 por el de campo Quique Costas. El gallego es el mejor entrenador de la historia del Barça B. Sería además bonito que ambos reciban este homenaje en vida.

Hay muchos otros candidatos para poner el nombre al resto de campos en los que juegan y entrenan los equipos inferiores del Barça. Lo fácil sería poner nombres sobradamente conocidos por los culés como Rexach, Carrasco, Guardiola o Amor.

Todos ellos también merecen un reconocimiento por su trayectoria pero lo bonito y meritorio sería reivindicar el trabajo de personas que han contribuido des del anonimato a hacer grande el fútbol formativo del club.

Rodri y Costas son dos históricos del Barça / Joan Ignasi Paredes

Jesza Poszonyi, Josep Boter, Paco Rodri, Josep Escolà, Martínez Vilaseca, Joan Olivé, Ricard Blanch, Joan Vilà, Ursi López, Joan Torrent, Juan Carlos Pérez Rojo o Ángel Pedraza serían el perfil de nombres que en la actualidad necesitarían ser reivindicados para que los culés conocieran mejor las personas que han puesto las bases al modelo de éxito que hoy representa La Masia.

Josep Boter escoltado por Johan Cruyff y Laszi Kubala / Seguí / FC Barcelona

Una estatua a Messi es más que merecida pero este tipo de homenajes son todavía más necesarios cuando estos personajes claves de nuestra historia han quedado totalmente olvidados.

Si las calles de nuestras ciudades y pueblos tienen siempre un nombre de una persona que dejó huella en nuestra sociedad, el Barça podría hacer algo parecido en su Ciutat Esportiva.

Laureano Ruiz dejó huella en el Barça / Joan Ignasi Paredes

Cambiar la frialdad de un número por una persona que dejó huella en la historia blaugrana sería un gesto bonito.

¿No les gustaría más el campo Laureano Ruiz que el Campo 9 o el Campo Quique Costas que el Campo 7? Son pequeños detalles que podrían dotar de más alma, identidad e historia al lugar en el que crece el futuro del club.