Laporta-Xavi, dos hombres y un destino

Laporta solo tuvo dos entrenadores en su primera etapa como presidente del Barça: Rijkaard (2003-2008) y Guardiola (2008-2010). En este periodo de siete años, el club blaugrana conquistó un total de 12 títulos, entre ellos dos Champions y cuatro Ligas. En su segundo mandato desea mantener el mismo criterio. Y espera conseguir los mismos éxitos. Se encontró con Koeman en el banquillo y lo mantuvo hasta que no tuvo más remedio de destituirle (2020-21) y fichó a Xavi para que le ayudara en la revolución de la plantilla y en la resurrección deportiva del club. Su intención es ahora ofrecerle al técnico catalán la renovación para que le acompañe en este aventura hasta 2027.

Laporta es fiel a sus entrenadores. Y confía plenamente en ellos. Se define como un presidente ‘futbolero’ pero intenta ser lo menos intervencionista posible en las decisiones deportivas. Le gusta hablar con los técnicos para conocer sus inquietudes y hacer un seguimiento exhaustivo de la actualidad. Quiere entender de primera mano todo lo que sucede en el vestuario. Y con Xavi ha conseguido una conexión extraordinaria fruto de la complicidad que han sabido tejer a lo largo de los meses. Y eso que antes de contratarlo, Laporta cuestionó (pública y privadamente) la experiencia de Xavi para liderar un equipo como el Barça. Está claro que el presidente se equivocó en sus apreciaciones. Pero supo aceptar su error, rectificar y apostar por Xavi sin ningún tipo de ambigüedad. Hoy, el tándem formado por Laporta y Xavi está destinado a construir un nuevo Barça campeón.

DE MESSI A ENRÍQUEZ NEGREIRA

Laporta, expansivo como siempre, aprovechó el coloquio en el Círculo Ecuestre para hacer un repaso intenso a todos los temas que afectan al Barça. Además de la oferta de renovación a Xavi (“Se lo merece porque se la jugó, conoce la casa y defiende el estilo genuino del Barça”), habló del próximo mercado de verano (“Hay que fichar un lateral, un central si hay oportunidad y un delantero”), del ‘caso Negreira’ (“El Barça no se ha dedicado a comprar árbitros, están haciendo una campaña para perjudicarnos”), del Espai Barça (“Todo está bajo control”) y, por supuesto, de su ‘reconciliación’ con Messi (“Lo de Leo no va de dinero, hablé con su padre de un homenaje”). Eso sí, Laporta no tuvo tiempo de comentar la denuncia de la fiscalía contra el Barça por “corrupción continuada en el deporte” por el pago de los 7 millones de euros a Enríquez Negreira. Habrá rueda de prensa monográfica. Y promete ser explosiva...