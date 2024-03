Solo Laporta puede salvar esto

David Bernabeu

Conozco a Jan Laporta desde que era un crío y puedo afirmar que solo él puede salvar al Barça de la difícil situación por la que pasa. Accedió a la presidencia hace ahora tres años en un momento muy difícil y se encontró un club arrasado por las decisiones que habían tomado las anteriores juntas directivas de Rosell y Bartomeu, pero él es valiente, culé de los pies a la cabeza y ha puesto todo lo que está en sus manos para acabar con los problemas de la entidad. La situación ha mejorado, pero todavía sigue siendo complicada.

Su valentía ha provocado que haya decidido iniciar las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, una decisión que nos acabará sacando de esta situación por los ingresos que generará cuando esté acabado el Espai Barça. Por cierto, el nuevo Camp Nou debería estar hecho hace unos cuantos años, pero la anterior directiva decidió no seguir con el proyecto Foster, una decisión que le ha acabado costando mucho dinero al club.

Laporta, además, gracias a su valentía, ha plantado cara a otras situaciones como ya hizo en su primera etapa en la presidencia. Debemos tener en cuenta que el Barça es la bandera de Catalunya y que esto no lo perdonan en España. Ha aparecido el ‘caso Negreira’ y el presidente ha plantado cara. No sé lo que habría pasado con otra persona en la presidencia. Se ha dudado del Barça y él está defendiendo la inocencia del club, que acabará quedando demostrada. Pero no es solo el ‘caso Negreira’. ¿Alguien ha dicho algo o ha puesto alguna traba a las obras del Santiago Bernabéu? Nadie. Aquí, sin embargo, todo son problemas. Incluso el Ayuntamiento ha puesto multas al club. Pero a pesar de todo, podremos gozar en un par de años del mejor estadio del mundo.

Hasta ese momento, hay que llegar como sea. Deportivamente, sabemos que no podemos hacer grandes fichajes, también porque el presidente de LaLiga nos pone todas las trabas posibles. Así que hay que tirar de cantera. Tenemos una muy buena hornada de jóvenes en los que nos debemos apoyar. Xavi ya ha dicho que no seguirá la próxima temporada y el entrenador que llegue debe saber que los jóvenes son el futuro y que hay que sobrevivir durante un par de años más.

Y para esta situación que es mejor que la que heredó hace ahora tres años, pero que sigue siendo complicada, Jan Laporta. Solo él es capaz de salvar al FC Barcelona.