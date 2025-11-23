Laporta se ha salido con la suya, orgullo y satisfacción

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y el Athletic Club / EFE

“Tornem a casa, som feliços!” Más no se puede pedir. Escribo con orgullo y satisfacción. Orgullo por disfrutar el regreso soñado al Spotify Camp Nou con una victoria inolvidable conseguida con fe y ambición. Satisfacción por comprobar que el barcelonismo es un fenómeno que une sentimientos y voluntades, pasiones y anhelos. Una 'réentrée' histórica que constituye el primer paso de lo que será un estadio fantástico, uno de los mejores del mundo. Ayer la primera fase consiguió el aprobado, al final la gran obra merecerá un sobresaliente.

No esperes a tenerlo todo para disfrutar la vida, ya tienes el Barça para disfrutar a tope. En un día tan señalado en el corazón de los culés hay que hacer una mención muy especial al hombre que puso en marcha esta reconstrucción, el presidente que tuvo la valentía de afrontar el proyecto cuando el club estaba en situación de bancarrota.

A pesar de todas las dificultades surgidas, Joan Laporta siempre tuvo claro que el nuevo estadio era imprescindible para que el club avanzara y no quedara hundido en la mediocricidad. Un intrépido que se ha salido con la suya; el legado tendrá un valor incalculable por encima de deudas y retrasos.

Solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar. Laporta es un presidente que no conoce esta palabra, cuando se cae sabe levantarse a tiempo. Lo que piensa, lo que dice y lo que hace están en consonancia con su objetivo de devolver el Barça a la élite mundial.

Para ello es importante tomar la decisión correcta con experiencia e intuición. Los optimistas como él se distinguen por ver las oportunidades antes que las dificultades. La construcción de un nuevo Camp Nou era el último tren que pasaba, cogerlo a tiempo ha sido un acierto de esta junta directiva.

Contemplando las caras de los barcelonistas que ayer acudieron al estadio, se entiende todo. Volver a casa fue una inyección de moral, un placer enorme. Satisfacción por estar y felicidad por ver. Los jugadores en el campo se contagiaron del buen rollo mostrando un juego rápido y espectacular que fue un homenaje al nuevo césped que les acogía.

Lewandowski estrenaba el nuevo marcador, Fermín volaba como un ángel, Joan Garcia conservaba su portería a cero, Yamine volvía a demostrar que tiene un don especial que le hace único. Flick en el banquillo estaba encantado. Laporta en el palco parecía el hombre mas feliz del mundo.

El Camp Nou recupera su esplendor y grandeza aunque sea a medias. Los socios se sintieron importantes, vivieron un recuerdo que no olvidarán. Queda mucho por hacer, pero ahora todo será más fácil. La tercera gradería crece, el look de la instalación respira modernidad, los planes se van cumpliendo. El Barça volverá a tener el estadio que se merece. Laporta puede dormir tranquilo.