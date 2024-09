Laporta sale al ataque y se muestra orgulloso de su trabajo

Laporta: "Estamos más fuertes que nunca"

Escuchando el parlamento inicial de Joan Laporta, uno puede deducir que en el Barça todo va como una seda desde que regresó a la presidencia. Explicó que está contento por el trabajo realizado y que tanto en el aspecto económico, social y deportivo lo están haciendo muy bien. O sea, que están mucho mejor que antes. Lo dijo sin vacilaciones, de manera contundente e, incluso, en algunos momentos, en un tono desafiante.

Advirtió a los enemigos y a todos aquellos que atacan al Barça que resistirán y que él y su junta están aquí para salvar al club. Anunció que el contrato con NIKE se firmará y será el mejor del mundo y se recreó en elogios hacia Deco, Flick y a sus futbolistas. Explicó que el fichaje del técnico alemán fue una decisión del propio Deco y que Dani Olmo también fue una expresa petición del director deportivo.

Respecto a la vuelta al nuevo Camp Nou no quiso fijar fecha concreta de regreso, pero mostró su convencimiento que será a fin de año. También explicó que la pasada temporada se cerró con resultados ordinarios positivos, tal como ya había anunciado ante el Senado del club.

No quiso hablar del posible fichaje de Niko Williams, por respeto al Athletic, y así se sacó un marrón de encima. Eso sí, confirmó que Tebas le comunicó que todavía están a 60 millones de cumplir la norma 1:1.

En fin, que Laporta acabó contento, más sonriente que al inicio de su comparecencia, orgulloso de su trabajo, de sus decisiones y de ser el líder de la Liga. Piensa que no ha generado demasiado optimismo, pero no escondió que le gusta crear ilusión. Tanto es así que aseguró que en tres años el club estará totalmente recuperado. Eso sí, fue incapaz de reconocer ni un solo error. Ni uno. Seguramente porque está convencido que no los ha cometido.

En fin, que el barcelonismo está dividido y tiene difícil solución. Laporta y los laportistas lo ven todo positivo y el resto al revés. Eso sí, el equipo va primero y el nuevo Camp Nou avanza. Solo el tiempo dará y quitará razones.