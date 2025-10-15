Laporta, sin rival en las urnas

Laporta, defendiendo su gestión ante la última asamblea / VALENTI ENRICH / SPORT

A las puertas de la asamblea de este domingo, que una vez más será telemática, se mueve el avispero electoral en Can Barça. A pesar de seguir inmersos en los problemas económicos heredados del pasado, en la historia interminable del regreso al Camp Nou y en las comisiones desorbitadas repartidas como si fuéramos los más ricos del corral, se espera que la asamblea sea plácida. Carecerá, sin embargo, de uno de los pilares de los valores del Club: el debate presencial entre socios y junta. Solo queda por ver si se habilitará alguna sala anexa para algún socio afín y quién será el afortunado en esta ocasión.

Más allá de todo esto, Víctor Font, Marc Ciria, Joan Camprubí y compañía ya han activado la maquinaria para combatir la presidencia en unos meses, cuando se celebren las elecciones. La percepción es que, en lo relacionado con la oposición, todo está muy verde y falto de carisma. Más aún viendo el fatal desenlace de la recolecta de firmas de Ciria, que sin duda le perjudica en una posible futura candidatura. Ese fracaso le obligará a replantear su estrategia si quiere darle la vuelta a la situación. Me dice un buen amigo, en relación con esto, que su padre siempre le aconsejó no ir a ninguna guerra sin estar seguro de poder ganarla. Y no le faltaba razón.

En esta época donde el envoltorio es más importante que el contenido, Joan Laporta va sobrado, o al menos eso parece. El toro por los cuernos lo tiene controlado, por ahora, el actual presidente. Mientras uno es directo, políticamente incorrecto y —como dijo él— se mueve a la perfección por el caos, los otros van con pies de plomo, con tono tímido y con actitud reprimida. En privado, en un ambiente más canalla, cuentan los secretos y aberraciones de gestión que está cometiendo la actual junta; en público, no se atreven a traspasar la denuncia de los temas que ya son conocidos por todos. Y sin atrevimiento ni desparpajo, sin un proyecto claro y atractivo, sin una defensa y ataque frontal, auguro una victoria plácida de Laporta y su gente.

Hay actores secundarios que hacen poco ruido y otros que aprovechan las derrotas deportivas para salir a la palestra. Un modus operandi igual de deleznable que el de quienes tapan malas gestiones y viven en la ceguera absoluta cuando el balón entra. También los hay, esos internautas que defienden a capa y espada lo indefendible para moldear un relato a cambio de vete a saber qué. Unos y otros llevarán al Barça al borde del abismo. Si mañana se celebraran las elecciones, Laporta, con menos apoyos que las últimas pero sin un rival claro, ganaría de nuevo la presidencia del Club.