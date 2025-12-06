Laporta se relaja por Navidad

El presidente del Barça celebró ayer la habitual comida de Navidad con la prensa que sigue la actualidad del club. Más de doscientos periodistas nos concentramos en el palco inacabado del Camp Nou junto a un Laporta relajado, contento y más próximo que nunca. Fotos, videos, abrazos y sin un 'no' para nadie. No hay duda que poder celebrar este almuerzo en el estadio y ocupar la primera posición de La Liga es un notable alivio para el máximo dirigente del Barça.

Es verdad que vienen ahora dos partidos importantes, hoy ante el Betis y el martes en la Champions frente al Eintracht Frankfurt, pero el equipo está en línea ascendente y ya nadie duda que estará compitiendo hasta el final de temporada por conquistar un título. Un hecho no menor en una temporada con final electoral. La fecha definitiva se decidirá en enero y todo apunta que será a mediados de abril. Quizá coincidiendo con el derbi contra el Espanyol.

Si por aquel entonces el equipo sigue como ahora sumado a los avances en las obras del estadio, Laporta lo tendrá todo de cara para ganar de nuevo las elecciones. Y si la oposición continua tan dividida como ahora todavía más a su favor.

Pues sí, Laporta se mostró muy afectuoso ofreciendo su mejor versión. Esa que lo convierte en un tipo simpático, divertido y cercano. Lástima que cuando las cosas no le van de cara salga a relucir el otro Laporta. En fin, que mejor para todos que el equipo siga ganando.

Grupo fácil, cruce complicado

España se enfrentará a Uruguay, Arabia y Cabo Verde en el Grupo H del Mundial que se disputará este verano. A priori, los de Luis de la Fuente no deberían tener ningún problema para pasar a la siguiente fase. Sin embargo, el objetivo debe ser quedar primeros de grupo para evitar el riesgo de enfrentarse a la Argentina de Messi en la siguiente ronda. En fin, que queda mucho, pero se avecina un Mundial apasionante.