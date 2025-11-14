Laporta reacciona, la oposición espera y Messi observa

Nadie se atreve a usar el nombre de Messi en vano y hacen bien. El mismo respeto que le tenían y todavía hoy le guardan sus rivales es el que muestra ahora todo el entorno del Barça.

El único en reaccionar tras la foto del Camp Nou y la entrevista a SPORT ha sido el presidente Laporta. Lo ha hecho obligado por las circunstancias, pero se ha adelantado a todos. Otra cosa es si el mejor futbolista de la historia del club merece una estatua que lo equipare a Kubala y Cruyff o deba recibir un reconocimiento mayor. Es este un debate sano en el que se debería dar voz al socio. No obstante, Laporta ha sido el primero en mover pieza.

A partir de aquí, y ahora que los posibles candidatos ya conocen cuándo serán las elecciones, estaría bien que se pronunciasen sobre el reconocimiento que merece Leo Messi. O sea, que se mojen al respecto. Que no le tengan miedo. Los culés no deben sufrir por Messi. Esta semana ha explicado que volverá a Barcelona y, con una sola foto, ha dejado claro que como culé tampoco le gana nadie.

Así que, todos tranquilos. Ya sabemos que regresará y que sigue al equipo, pero, de momento, vive feliz en EEUU, mientras sigue demostrando su clase en el Inter Miami. Eso sí, como hace sobre el terreno de juego, no se le escapa ni una y, como hizo en las elecciones de hace cuatro años, no descarta volver a votar. Por tanto, no se escondan y propongan, que seguro que le llegarán sus propuestas…

Laporta lo hizo en la presentación del libro de nuestro colega Xavi Torres, ‘Jo vaig viure a la masia’. Se trata de una excelente crónica periodística de todas las etapas de la mejor residencia de futbolistas del mundo. Desde 1979 han pasado más de 1.000 futbolistas y, de los 10 jugadores de la historia del Barça que más partidos han jugado, nueve se han forjado en la cantera. No hace falta decir nada más.