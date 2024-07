Si Laporta quiere fichar tendrá que 'florentizarse'

Joan Laporta, en la reunión ordinaria con el Senat del FC Barcelona / Valentí Enrich

Hay una previa que nadie puede olvidar antes de que el Barça pueda plantearse realizar algún fichaje y esta no es otra que cuadrar los números de la ya pasada temporada. Sin esa premisa nada es posible. Así que vamos a dar por hecho que Laporta se saca un as de la manga y una empresa europea apuesta por Barça Studios como si estos fueran los de Columbia Pictures o la Warner Bros. Dicho esto, o mejor, resuelto este tema, no menor, el Barça está obligado a vender para poder comprar. Y es aquí, guste o no guste, donde Laporta tendrá que 'florentizarse'. Es decir, tendrá que vender sin temor, sin pensar con el corazón y analizando exclusivamente un traspaso como una buena operación financiera obligada para captar nuevo talento. O sea, que, si llega una beneficiosa oferta por Araujo, Raphinha, Koundé, Balde o cualquier otro futbolista, a excepción de Lamine Yamal, debería estudiarla y, si se diera el caso, ejecutarla. Solo así, actuando con frialdad en las salidas podrán plantearse las entradas.

Digo que Laporta tendrá que imitar a Florentino en el sentido que al presidente madrileño no le tembló el pulso cuando prescindió de Cristiano, Sergio Ramos, Di María, Higuaín, Morata u Özil entre otros muchos. No le ha ido mal al presidente blanco la fórmula de vender bien para poder fichar mejor y tampoco se ha espantado por perder cada año a algún símbolo de la plantilla.

Sería bonito que todos los jugadores queridos por la afición pudieran retirarse con la camiseta del Barça, pero esto no va de homenajes. En el fútbol actual para poder competir contra los grandes hay que actuar con mucha profesionalidad o ser multimillonario. El Barça actual carece de las dos cosas. La segunda no es posible, así que intenten la primera. Solo vendiendo a un crack es posible plantearse pagar la cláusula de Nico. Seguro que muchos culés aceptarían este planteamiento. Lamine, el primero.