Laporta proclama la independencia del Barça

Laporta exhibió sus dotes de comunicador durante la Asamblea / FCB

Laporta estuvo brillante, y eso no es noticia ni novedad cada vez que se celebra una asamblea de socios compromisarios. El presidente del Barça se desenvuelve como nadie en este tipo de actos institucionales donde aparentemente se decide el futuro del club. Comunica como pocos, lo hace con seguridad, le gusta sentirse interpelado y, cuando tiene que tirar de populismo, lo hace sin reparo alguno. Su fórmula es imbatible cuando el equipo lo acompaña.

A todo esto, tiene un tesorero que es un tesoro. Lo dijo el presidente, y es la verdad. Ferran Olivé apenas aparece durante el resto del año, pero asamblea tras asamblea explica los números de tal manera que todos los allí presentes acaban creyéndolo. Seguro que su condición de médico y psiquiatra le ayudan a seducir a sus consocios.

Tiene razón Olivé cuando dice que, si no se hubiera hecho el nuevo estadio, los números serían mucho mejores, y es cierto que, antes de llegar esta junta directiva, el equipo estaba hecho un desastre y ahora es un orgullo. Pero, como Laporta, dejó algunas insinuaciones que debieron ser más concretas.

Laporta fue duro con la oposición y alertó sobre los sabelotodo, pero no citó a ninguno en concreto. Mal asunto ponerlos a todos en un mismo paquete justo antes de reclamar la unión del barcelonismo. Donde estuvo más contundente fue cuando anunció con orgullo que el Barça es un club independiente. Está en lo cierto, aunque económicamente no sea así.

Mientras, Elena Fort no convenció con sus argumentos sobre la subida de los abonos de la presente temporada, Carme Hortalà presentó el informe de la Comisión Económica con tantos elogios que parecía una directiva más y Joan Gaspart asumió el papel de defensor de la directiva con sus constantes intervenciones, que no preguntas.

Seis horas más tarde, tras el vicepresidente Rafa Yuste, le tocó el turno al director deportivo. Deco hizo un excelente resumen del balance deportivo, demostrando tener las ideas claras. Tanto que explicó, sin reparos, el compromiso pactado con Íñigo que propició su salida. Fue transparente al aclarar que un acuerdo de palabra va más allá de uno escrito y advirtió a sus futbolistas que el Barça es un club fantástico para jugar, pero que aquí se viene a ganar.

En fin, se hizo de noche mientras se consumaba el paseo triunfal de Laporta, con proclamación de independencia incluida y, ahora, tan tranquilo hasta las próximas elecciones.