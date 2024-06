Laporta presume de club sin reconocer ningún error

Laporta: "No necesitamos hacer una gran venta" / BARÇA ONE

Al presidente Laporta siempre le cuesta arrancar en las entrevistas televisivas, pero en esta ocasión jugaba en casa y reaccionó pronto. O sea, que no tardó en lanzar su discurso propagandístico empezando por todo lo malo de la anterior junta directiva y lo bueno de la suya. Dijo que cerrarían las cuentas de la temporada con resultados positivos, que volverán al Camp Nou sobre la fecha prevista, que no hay necesidad de vender ningún futbolista, que los jugadores lo han hecho fantástico y que la próxima temporada competirán contra el Madrid pese al fichaje de Mbappé. En definitiva, que, escuchándole, uno puede llevarse la sensación que todo va viento en popa.

También entró pronto a explicar la salida de Xavi. Narró la famosa reunión del sushi, la posterior ratificación del técnico y aquellas declaraciones del entrenador donde cambió su discurso. Pues sí, fueron aquellas palabras de Xavi las que decidieron a Laporta destituir a Xavi para dar un nuevo impulso y decidirse por Flick. Es más, pese al improvisado cese el día antes de la final de la Champions, afirmó que se ha acabado de una manera elegante con Xavi y que han terminado bien. Eso sí, luego fue muy duro con su gestión. En fin, que todo forma parte de su discurso entusiasta, aunque no coincida con el pensamiento del propio Xavi. Es más, el presidente insinuó que hacía tiempo que había contacto con el técnico alemán y que este llevaba tiempo trabajando para el Barça. En definitiva, que ya lo tenía decidido hace semanas.

Recordó que ha sido duro tomar la decisión de Piqué, Koeman, Messi y Xavi, pero que lo ha hecho por el bien del Barça. Laporta repite y repitió que todo lo hace por el Barça y de eso no hay duda, pero nunca reconoce errores. Está bien que siga vendiendo ilusión, que se excuse en la caverna o que diga que este año faltó suerte, pero tras el fracaso de esta temporada debió ser más humilde y asumir que hay muchas cosas no se han hecho bien. Pues no, para Laporta todo se ha hecho bien. Está orgulloso de su trabajo, presume de club, de gestión y de lo que haga falta. Pues eso, que son libres de creerle.