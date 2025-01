¿Laporta? ¡Pregunten a Koeman, Xavi o Messi!

Laporta no pudo cumplir su promesa de renovar a Messi / VALENTI ENRICH

El FC Barcelona, como institución, tiene un grave problema. ¿Cuál? Que en lugar de estar hablando y disfrutando de la gran victoria ante el Real Madrid en la Supercopa, estamos todos, y digo todos, diseccionando la forma de gestionar el club que tiene su actual presidente, Joan Laporta. Y eso es, sin duda, un síntoma inequívoco de que el modelo de gobernanza del FCB chirría como un coche desvencijado. Bienvenidos al club de los decepcionados.

Sí, porque ya hace unos años que me bajé de ese barco, tres para ser concreto. Me van a permitir que les cuenta que hace casi treinta años que conozco a Laporta, Jan para todo el mundo. Y permítanme también que les diga que creo que no hay muchos periodistas en activo que le hayan hecho más reportajes y entrevistas. He estado con él en unos jardines japoneses en Tokio, en un sector de la muralla china cerca de Pekín, delante de la Casa Blanca en Washington, en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el edificio Rockefeller de Nueva York, en Mónaco, en San Francisco, en Zurich, en S’Agaró, más de diez veces en su despacho de la Diagonal, en las oficinas del club, he comido y he cenado con él, hemos jugado juntos a fútbol y he compartido algunas confidencias que siempre me las he guardado para mí respetando escrupulosamente la confianza mutua... Por cierto, con Bartomeu no he tomado un café en mi vida.

Jan, en la distancia corta, es simpático, ocurrente, empático, divertido y le apasiona el Barça. Es carismático, inteligente, con un poder de convencimiento brutal, todo un líder, y rodeado de la gente adecuada sería un presidente extraordinario. Sin embargo, a Jan no le gusta nada que le lleven la contraria, que no se haga lo que él dice o piensa. Siempre he creído que confunde liderazgo con imposición. Le cuesta horrores dar su brazo a torcer... y tiene otros intereses que no son solo presidir el FCB.

Personalmente le profeso un sincero afecto, si bien no puedo aceptar ni la mentira ni la hipocresía. En eso estaremos todos de acuerdo, ¿no? Y este Joan Laporta que llegó al FCB por segunda vez en 2021 lo hizo mintiendo desde antes de tomar las llaves del club. Por eso se bajó del barco Jaume Giró.

Dijo Jan en el programa radiofónico más escuchado de Catalunya que los miembros de su junta directiva soportarían el aval y sus costes. De no haber sido por Jaume Roures y José Elías, en el último segundo del partido, se hubieran tenido que repetir las elecciones. ¿Se imaginan qué fracaso? Para más inri, que aceptara como vicepresidente económico a una persona que no conocía prácticamente de nada ya fue una demostración de que su programa electoral era papel mojado, como se ha podido demostrar en muchas cosas, por ejemplo, en el área social.

Llegó al club con la clarísima intención de beneficiar a los suyos, como quedó contrastado cuando modificó el código ético en una de las primeras juntas directivas para que pudieran entrar su hermana, su prima y los familiares de su jefa de gabinete. Esto no es opinión, es información. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto?

La gota que rebasó el vaso de mi fe/creencia en este segundo mandado de Laporta fue cuando vivimos el sainete de Messi. Ocho horas antes de conocerse que no renovaría, un miembro del club me dijo personalmente, así como al director de SPORT, que Messi viajaría por la tarde desde Ibiza para firmar la renovación.

Laporta, después de todo lo que había opinado sobre la continuidad de Leo cuando estaba Bartomeu, y durante la campaña electoral, no podía de modo alguno permitir lo que pasó. Nos engañó a todos. Esa es una mancha que le perseguirá siempre, lo siento. Sacó rédito electoral de una promesa que no supo o no quiso cumplir... por las razones que fueran. Y las conozco. Otro día las explicaré.

En la vida no puedes ir dando lecciones de ética, descalificando a los demás y luego no aplicarte el cuento y ser contradictorio en tu comportamiento y decisiones. Si pregonas transparencia a los cuatro vientos, demuéstrala, porque se lo has prometido a 140.000 socios y a la opinión pública. Este mandato de Laporta es el más opaco y dudoso de cuantos he visto en cuarenta años. La presencia de ciertos personajes dentro y fuera del club, entre otros muchos su hermano y su excuñado, junto al pago de comisiones por aquí y por allá, están dejando un tufillo muy sospechoso. Por eso urge que haya transparencia... si no tienen nada que ocultar, claro. Y los que cierran filas con él de forma numantina, deberían exigirle lo mismo.

Si alguien considera que mis palabras o mi opinión es sesgada o partidista, les pido un favor: pregunten por Joan Laporta a Ferran Reverter, Ramón Ramírez, Ferran López, José Elías, Enric Llopart, Xavi Martín, Maribel Meléndez, Jordi Cruyff, Mateu Alemany, Mike Puig, Franc Carbó, Guillem Graell, Markel Zubizarreta, Jordi Llauradó, Juli Guiu... ¿Sigo? ¿Qué piensan todos ellos de este modelo de gobernanza familiar que ha impuesto Laporta a fuego?

Y en caso de que todavía tengas dudas, hagan un último ejercicio. Hablen con Leo Messi, con Ronald Koeman o con Xavi Hernández, que pasó de creer que Laporta era el mejor presidente de la historia a decir que ha sido la mayor decepción de su vida junto a Alejandro Echevarría. ¿Quién va en contradirección? ¿Alguien cree que alguna de esas leyendas volverán al Barça mientras Laporta siga en la presidencia?